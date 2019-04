Kratos à la Carte - God of War wird noch dieses Jahr zum Kartenspiel

God of War wird in dieser Woche ein Jahr alt. Im Rahmen des ersten Geburtstags hat der Brettspiel-Hersteller CMON nun ein offiziell lizensiertes Kartenspiel angekündigt. Dieses heißt schlicht "God of War: The Card Game" und soll noch 2019 in den Handel kommen.

Im Kartenspiel übernehmen bis zu vier Spieler die Rolle der Nornen, mächtige Wesen aus der nordischen Mythologie. Diese haben es sich zur Aufgabe gemacht den ewigen Winter Ragnarök aufzuhalten, der am Ende des PS4-Spiels angedeutet wird.

Midgards Rettung. Die Spieler werden mit verschiedenen Helden durch Events geführt, um das Schlimmste zu verhindern und Midgard vor der Zerstörung zu bewahren. Mit dabei sind bekannte Charaktere wie Kratos, Atreus, Mimir oder Freya.

Natürlich wird auch jede Menge gekämpft. Einige der Feinde kennt ihr bereits aus dem Videospiel. Andere Konflikte entsprechen eher "Was wäre wenn ..."-Szenarien und bringen euch so neue, oder veränderte Situationen.

Viel Abwechslung durch Entscheidungsfreiheit

Während des Spielens werdet ihr Quests abschließen. Aufgaben, Orte und Bossgegner bestehen aus einem Mosaik aus mehreren Karten, mit denen ihr interagieren könnt, um den Fortlauf eurer Reise zu beeinflussen.

Im Verlauf einer Partie müsst ihr euch entscheiden, welche Quests ihr abschließen wollt. In jedem Fall können Belohnungen winken, aber auch nachhaltige Konsequenzen, solltet ihr eine Aufgabe nicht zu Ende führen.

CMON verspricht viel Abwechslung. Durch die Entscheidungsfreiheit der Spieler soll keine Runde der anderen gleichen. Dafür sorgen auch die verschiedenen Helden, die jeweils eigene Werte, Stärken, Schwächen und Lebenspunkte.

Wie das ganze genau funktioniert, erfahren wir noch dieses Jahr. God of War: The Card Game soll im dritten Quartal 2019 in den Handel kommen.

Was ist mir euch? Habt ihr Interesse am God of War-Kartenspiel?