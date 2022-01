Zum Kult-Pokémon Bidiza gibt's jetzt einen Kurzfilm, der Herzen schmelzen lässt

Seit mehr als 25 Jahren existieren mittlerweile die Pokémon von Nintendo und mehrere Generationen an Kindern sind mit den Monstern aufgewachsen. Da es so viele Geschichten innerhalb der Welt gibt, veröffentlicht The Pokémon Company regelmäßig kurze Animationsfilme, die ein bestimmtes Thema behandeln. Dieses Mal geht es um die herzerwärmende Geschichte eines kleinen Bidizas.

Dieses Bidiza beweist sich im Kurzfilm und wird zum Sieger der Herzen

Mit dem knapp 8-minütigen Animationsfilm hat The Pokémon Company dem Biber-Pokémon Bidiza (englisch Bidoof) einen kleinen Liebesbrief gewidmet. Wie das Ganze ausschaut, hier entlang:

Worum geht's: Der Film startet mit einem Bidiza, das eigentlich nur zur Biber-Familie dazugehören möchte. Jedoch macht es alles falsch und wird von den anderen ausgestoßen. Während einer Begegnung mit einem Staraptor wird Bidiza von einem Trainer gerettet und aus Mitleid in das Team aufgenommen. Von nun an muss der Biber beweisen, dass er ein würdiges Mitglied ist.

Bidiza wurde zum Meme: Bereits vor einigen Jahren wurde das Biber-Pokémon zu einem Meme innerhalb der Pokémon-Community. Das rührt daher, dass es zu den eher schwächsten Monstern zählt, aber gerade zu Beginn in den Spielen vermehrt auftaucht. Daraus wurde dann ironisch die wahre Power eines Bidiza für unterschiedliche Memes verwendet.

In knapp zwei Wochen können sich Pokémon-Fans mit einer Nintendo Switch endlich wieder in ein brandneues Abenteuer stürzen. Denn am 28. Januar 2022 erscheint Pokémon-Legenden: Arceus. Das neue Spiel bietet zwar keine neue Pokémon-Generation, aber baut viele Neuerungen aus Pokémon Schwert und Schild, wie die Natur-Zone, aus und macht sie zum zentralen Element. Alle Informationen bekommt ihr in unserer großen Zusammenfassung.

Wie findet ihr Kurzfilme zu Pokémon? Mögt ihr die Einblicke, wie die in das Leben eines Bidiza?