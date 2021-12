Aktuell macht eine spannende Pokémon-Theorie die Runde. Die legt nahe, dass die Spielereihe schon seit Jahren immer wieder dicke fette Teaser in Form von Mystischen Pokémon eingebaut hat, die die nächste Generation samt Setting andeuten. Das könnte auch bei Pokémon Schwert und Schild der Fall gewesen sein, und zwar mit Zarude. Das bedeutet möglicherweise, dass es nach Pokémon-Legenden Arceus mit der neunten Generation nach Indien geht. In dasselbe Horn stößt auch der Teaser eines anderen Leakers.

Pokémon: Mysteriöse Pokémon teasern womöglich immer die nächste Generation an

Worum geht's? Die Fan-Theorie von Pokémon-YouTuber Lockstin & Gnoggin präsentiert folgende Idee: Die Mystischen Pokémon einer Generation deuten immer schon auf die nächste Generation und das zugehörige Setting hin. Das kann durchaus überzeugen, wenn wir uns die letzten Generationen und Mystischen Pokémon ansehen.

Gen 7: Magearna, Meltan und Melmetal drehen sich um Schrauben und Muttern, was das Design von Schwert und Schild angedeutet haben könnte, das auf dem England der Industriellen Revolution beruht.

drehen sich um Schrauben und Muttern, was das Design von Schwert und Schild angedeutet haben könnte, das auf dem England der Industriellen Revolution beruht. Gen 6: Diancie, Hoopa und Volcanion würden wiederum sehr gut zu der Wurmloch-Geschichte rund um die Alola-Region und den vulkanischen Inseln passen.

Das ganze Video könnt ihr euch hier anschauen:

Was steckt hinter der Theorie zum Setting der 9. Pokémon-Generation?

Gen 8: Zarude könnte dementsprechend auch schon Hinweise darauf geben, was uns in Gen 9 erwartet. Genauer gesagt glauben viele Fans jetzt, dass die neunte Pokémon-Generation in Indien angesiedelt sein könnte. Zarudes Armband sieht schon ziemlich stark nach Indischem Schmuck aus und Zarude selbst dürfte auf Tieren wie dem Bartaffen, anderen Makaken oder Gibbons basieren. Die finden sich allesamt ebenfalls in Indien oder sind zumindest in der Nähe heimisch.

Noch mehr Teaser: Pokémon-Insider Eclipse hat dem Video von Lockstin & Gnoggin erst einige Zeit nach der ursprünglichen Veröffentlichung durch einen Retweet zu sehr großer Aufmerksamkeit verholfen. Kurz darauf wurde auf demselben Account auch noch ein Bild getwittert, das den Berg Kailash aka Kailas oder Gang Rinpoche zeigt. Der steht nicht direkt in Indien, sondern im angrenzenden Tibet.

Bei dem Kailash handelt es sich um einen für viele Menschen und Religionen heiligen sowie sehr spirituellen Berg. Sowohl Hinduismus und Buddhismus als auch mehrere andere Glaubensrichtungen kennen viele verschiedene Sagen, die sich um den Berg drehen. Das getwitterte Bild könnte also eine ganze Menge verschiedener Bedeutungen haben und nicht nur auf das Setting in Indien oder Tibet hindeuten.

Freut euch nicht zu früh: Selbstverständlich handelt es sich bei diesen Überlegungen und möglichen Teasern bisher um keine offiziellen Ankündigungen. Ihr solltet das alles also noch mit der gebührenden Vorsicht genießen, bis wir mehr über die neunte Generation der Pokémon-Spiele wissen. Bis dahin dürfte es auch noch eine ganze Weile dauern, jetzt steht als nächstes erst einmal Pokémon-Legenden: Arceus an.

Was haltet ihr von der Theorie und dem möglichen Pokémon-Setting von Gen 9?