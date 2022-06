Nur noch kurze Zeit: Über 1.500 Angebote für Nintendo Switch im Super Sale

Schon letzte Woche hat der Nintendo eShop den großen Super Sale gestartet, in dem es mehr als 1.500 Spiele für Nintendo Switch im Angebot gibt, darunter auch einige große First-Party-Hits. Schon zum Start haben wir euch zehn Highlights vorgestellt. Am 19. Juni, also an diesem Sonntag, endet die Aktion nun. Zum Abschluss präsentieren wir euch in diesem Artikel noch einmal zehn besonders interessante Deals. Falls ihr lieber selbst nach den besten Angeboten suchen wollt, findet ihr die Übersicht hier:

Paper Mario: The Origami King

Paper Mario: The Origami King fällt schon allein durch sein ebenso hübsches wie niedliches Artdesign im Stil von Papierfigürchen auf. Das Rollenspiel hat aber noch sehr viel mehr zu bieten, zum Beispiel eine charmante Spielwelt voller witziger Anspielungen und humorvoller Dialoge, in der es an allen Ecken und Enden etwas zu entdecken gibt, sei es nun ein interessantes Detail oder ein waschechter Schatz. Das kreative Kampfsystem verbindet rundenbasierte Taktik mit Rätsel-Gameplay. Daneben gibt es auch immer wieder Actioneinlagen sowie Dungeons mit kniffligen Rätseln im Zelda-Stil. Unsere Hauptaufgabe besteht übrigens darin, das Pilzkönigreich vor dem bösen Origami-König zu retten, der die Papierfigürchen durch Falten in Monster verwandelt.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung

Wie schon der Vorgänger verknüpft Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung die Welt von The Legend of Zelda mit dem actionreichen Hack&Slash-Gameplay der Dynasty-Warriors-Reihe. Mithilfe spektakulärer Spezialfähigkeiten mähen wir also haufenweise Gegner nieder. Dabei stehen uns insgesamt 20 Charaktere aus dem Zelda-Universum zur Verfügung, die wir nach und nach freischalten. Jeder davon besitzt seine eigenen Waffen und Skills: Während Link wie üblich auf Schwert und Bogen setzt, nutzt beispielsweise Königin Urbosa elektrische Attacken. Zwar steht das Gameplay im Vordergrund, gerade für Zelda-Fans ist aber auch die Story interessant, denn diese erzählt die Vorgeschichte von Breath of the Wild.

Hades

Hades ist einer der besten und beliebtesten Vertreter des Roguelike-Genres. Das liegt nicht zuletzt am motivierenden Spielfortschritt: Zwar müssen wir nach jedem Tod von vorn anfangen, aber wir schalten nicht nur neue Waffen und Fähigkeiten frei, sondern erfahren auch mehr über die erstaunlich komplexe Hintergrundgeschichte sowie über die vielen Charaktere. Wir spielen Zagreus, Sohn des Gottes Hades, der aus der von seinem Vater beherrschten Unterwelt entkommen will. Dazu kämpfen wir uns aus der Top-Down-Perspektive durch abwechslungsreiche Levels voller lose an die griechische Mythologie angelehnten Monstern. Unterwegs machen wir die Bekanntschaft anderer Götter, die uns unterstützen, indem sie uns neue Fähigkeiten verleihen.

Miitopia

Im Rollenspiel Miitopia nehmt ihr den Kampf gegen den dunklen Fürst mit einer Gruppe eurer eigenen Mii-Helden auf, die ihr in dem komplexen, fast endlose Möglichkeiten bietenden Charaktereditor erstellt. Dabei geht es nicht nur ums Aussehen, spannend ist auch und vor allem die soziale Komponente: Die Helden haben nämlich alle ihre eigene Persönlichkeit und reagieren dementsprechend aufeinander. Die Kämpfe sind rundenbasiert wie in einem klassischen JRPG, wirken aber frisch, weil sich zu gewohnten Gegnern wie Kobolden auch abgefahrene Feinde wie laufende Nasen mischen. Falls das alles reichlich verrückt für euch klingt und ihr Miitopia vor dem Kauf lieber erst mal ausprobieren wollt, könnt ihr das mit der kostenlosen Demo im Nintendo eShop tun.

Dark Souls Remastered

Das Action-Rollenspiel Dark Souls genießt mittlerweile Kultstatus. Das liegt zum Teil an dem schaurig düsteren Artdesign und der geheimnisvollen, von einem Fluch belasteten Spielwelt namens Lordran, in der Dämonen und allerlei Monster ihr Unwesen treiben. Vor allem liegt es aber an den spannenden, nahkampfbetonten Kämpfen, dem hohen Schwierigkeitsgrad und der motivierenden Fortschrittsmechanik: Durch das Einsammeln von Seelen können wir unseren Charakter aufleveln. Riskieren wir jedoch zu viel, bevor wir diese Seelen in Sicherheit bringen, können wir sie alle verlieren. Die Remastered-Version für Nintendo Switch beinhaltet neben technischen Verbesserungen auch den DLC „Artorias of the Abyss“.

Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens

Das Action-Rollenspiel Dragon Ball Z: Kakarot lässt euch die gesamte Geschichte der Serie nachspielen, von der Ankunft von Radditz bis zum finalen Kampf, und dabei fast alle der bekannten Orte besuchen. Dabei spielt ihr zumeist andere Charaktere als Son Goku und gewinnt der Geschichte so neue Blickwinkel ab. Das Kampfsystem ist ziemlich komplex und zunächst etwas gewöhnungsbedürftig, macht dafür aber desto mehr Spaß, wenn man es mal gemeistert hat. Die Kämpfe machen den größten Teil der rund 40 Stunden Spielzeit aus, zur Auflockerung gibt es aber noch ein paar Minispiele. Neben dem Hauptspiel bekommt ihr auch die Erweiterung A New Power Awakens, die euch zwei neue Bosskämpfe spielen lässt.

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition

Die erst im letzten Dezember erschienene Anniversary Edition zum Adventure-Klassiker Danganronpa könnt ihr jetzt zum halben Preis bekommen. In dem makabren Spiel, das inzwischen auch als Anime-Serie verfilmt wurde, werden die Schüler einer Elite-High-School von einem bösartigen Teddybär in der Schule eingesperrt. Dieser will nur denjenigen freilassen, der einen Mord begeht und damit davonkommt. Finden die anderen Schüler heraus, wer der Mörder ist, wird er hingerichtet. Beschuldigen sie hingegen den falschen, müssen alle außer ihm sterben. Es dauert nicht lange, bis es die ersten Todesfälle gibt, und um unser eigenes Leben zumindest vorübergehend zu retten, müssen wir sie fehlerfrei aufklären.

Tetris Effect: Connected

Tetris Effect ist mehr als nur eine Neuauflage des Klassikers. Das altbekannte Puzzle-Gameplay wird hier mit Elementen eines Musikspiels verknüpft. Aber nicht nur die Musik und die Soundeffekte, sondern auch die aufwendigen Grafikeffekte passen sich unserem Spielrhythmus an. Geboten werden 30 Levels mit individueller Musik, für spielerische Vielfalt sorgen die zehn verschiedenen Modi. Außerdem gibt es eine neue Mechanik, die uns die Zeit anhalten lässt, um besonders knifflige Situationen zu meistern. In der Connected-Version für Nintendo Switch könnt ihr euch sowohl im plattformübergreifenden Multiplayer spannende Duelle liefern als auch gemeinsam im Koop antreten.

What the Golf?

What the Golf? beschreibt sich selbst als „Golfspiel für Leute, die mit Golf nichts anfangen können“ und kommt damit der Wahrheit ziemlich nahe. Um eine realitätsnahe Golfsimulation handelt es sich jedenfalls nicht, sondern eher um ein physikbasiertes Puzzlespiel voller abgedrehter Levels. In diesen wird Golf mit den verschiedensten anderen Sportarten und Spielmechaniken kombiniert, von Fußball bis zum Hütchenspiel. Daneben kommen unter anderem Autos, Pferde, Schildkröten und Tausendfüßler zum Einsatz. Dabei motiviert schon allein die Neugier darauf, welche Albernheit wohl am nächsten Loch auf uns wartet. Ihr könnt übrigens nicht nur allein spielen, sondern auch zu zweit im lokalen Multiplayer gegeneinander antreten.

Garden Story

In Garden Story sind wir der Beschützer eines bunten, von anthropomorphen Früchten bewohnten Dorfes. Dazu müssen wir nicht nur losziehen und in den vier verschiedenen Regionen des Spiels zahlreiche Monster besiegen und Bosskämpfe ausfechten. Wir müssen auch beim Ausbau und der Verschönerung des Dorfes helfen, indem wir Ressourcen sammeln, Reparaturen ausführen und Aufgaben für die Bewohner erledigen. Daneben gibt es in unserer neuen Heimat auch einige Geheimnisse zu erforschen und Rätsel zu lösen. Garden Story bietet somit eine Mischung aus einer Lebenssimulation im Stile eines Stardew Valley oder Harvest Moon und einem Acion-Adventure wie The Legend of Zelda.