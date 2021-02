Lady Dimitrescu aus Resident Evil 8 ist viel größer als wir dachten

In Resident Evil Village bekommen wir es mit der Schlossherrin Alcina Dimitrescu und ihren Töchtern zu tun. Wie Trailer und die Maiden-Demo zeigen, handelt es sich bei der Dame aller Wahrscheinlichkeit um eine Vampirlady, die nicht gerade klein geraten ist. Nach Schätzungen verriet Capcom nun ihre Größe, die einige Zentimeter mehr als gedacht beträgt.

Lady Dimitrescu ist kaum zu übersehen

Einer Schätzung nach, die sogar zeitgemäße Maßstäbe berücksichtigt, sollte die Schlossherrin an die 2,44 Meter groß sein. Wie sich nun aber herausstellte, ist die Lady noch ein ganzes Stück größer. Wie groß genau, das verrät Capcom zwar nicht, aber über Twitter erklärte der Art Director Tomonori Takano, dass die Vampirdame mit High Heels und Hut 2,90 Meter (9,6 Fuß) groß ist:

Von den 2,90 Metern dürfen wir also wieder ein paar Zentimeter abziehen. Damit ist Lady Dimitrescu aber dennoch größer als gedacht und wird wohl wortwörtlich mit ihren Töchtern die größte Herausforderung in Resident Evil 8 sein, wie auch Trailer vermuten lassen:

Interessante Überlegung am Rande: Die Tatsache, dass Lady Dimitrescu an die 290 Zentimeter heranreicht, wirft neue Fragen auf. Wie groß muss dann beispielsweise der Telefonhörer sein, der im Trailer zu sehen ist und verhältnismäßig an sie angepasst ist? Kollegin Ann-Kathrin hat da bereits eine Vermutung:

Wer ist Lady Dimitrescu?

Alcina Dimitrescu ist eine elegant gekleidete Dame in Resident Evil Village. Ihr gehört das Schloss, das wir im achten Teil der Horror-Serie erkunden. Dort lebt sie mit ihren Töchtern, die allesamt eine auffallende Vorliebe für Blut haben und uns an den Kragen wollen.

Resident Evil Village knüpft mit seiner Geschichte an Resident Evil 7 an. Dieses Mal verschlägt es Hauptcharakter Ethan Winters aber in ein Dorf samt gruseligem Schloss, das wir in der Ego-Perspektive erkunden können. Resident Evil 8 am 7. Mai 2021 erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Wie gefällt euch Lady Dimitrescu? Hättet ihr erwartet, dass sie so groß ist?