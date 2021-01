Resident Evil 8: Diese Gegner müssen wir in Village fürchten

Die Resi-Reihe steht seit jeher für Zombies, obwohl uns in den verschiedenen Teilen auch diverse andere Kreaturen auf die Probe stellen. Bereits 1996 wurden wir mit Riesenschlangen und Haien konfrontiert. Trailer und Demo zu Resident Evil: Village deuten an, dass es der neue Ableger in Sachen Gegner-Design noch ein bisschen bunter treibt. Was so alles an Schrecken auf uns zukommt und wie Werwölfe und Co. in die Reihe passen, das erfahrt ihr hier.

Hinweis: Enthüllt Capcom weitere Gegner, werden wir den Artikel zeitnah aktualisieren.

Werwölfe

Bereits im Ankündigungstrailer sahen wir sie um die Häuser huschen, von Dächern springen und wutentbrannt brüllen. Dabei handelt es sich um eine Version der Bestie, die noch relativ menschlich anmutet, sich - so wie es aussieht - auf zwei Beinen fortbewegt, teilweise bekleidet ist und Waffen führt.

Interessant ist die Frage, ob es sich um die klassische Variante der Bestie handelt, der gewöhnliche Kugeln nichts anhaben können. Ob wir wohl zur Bekämpfung Silberkugeln herstellen müssen?

Sicher ist dagegen bereits, dass es verschiedene Varianten der Wolfsmenschen gibt. Eine Szene zeigt einen riesigen Werwolf mit viktorianisch anmutendem Großhammer, neben kleineren Exemplaren mit weniger imposanten Waffen. Spätestens seit dem letzten Trailer und der PS5-exklusiven Demo stehen die Wolfsmenschen jedoch im Schatten einer anderen Spezies.

Vampire

Fans lieben die imposante Dame Alcina Dimitrescu und ihre überdrehten Töchter. Dass es sich bei den Schlossherrinnen um Vampire handelt, können wir ziemlich sicher sagen, da eine Szene zeigt, wie Alcina frisches Blut trinkt und auch eine der Töchter in der Demo von uns nascht. Zahlreiche andere Hinweise deuten darauf hin, dass sich in Schloss Dimitrescu alles um Blutkonsum dreht.

Trotzdem können wir annehmen, dass wir es nicht mit klassischen Vampiren zu tun haben, wie wir sie aus zahlreichen Geschichten kennen. Denn erstens haben diese bekanntlich kein Spiegelbild, Frau Dimitrescu schminkt sich aber ganz selbstverständlich vor einem Spiegel. Außerdem sticht ihre gewaltige Größe sofort ins Auge und erinnert irgendwie an Mr. X.

Ihre Töchter haben zudem die Fähigkeit, angriffslustige Insektenschwärme heraufzubeschwören und sich in diesen auflösen, um auf plötzlich an anderer Stelle wieder aufzutauchen. Auch das kennen wir nicht aus den typischen Vampirlegenden, sondern erinnert uns stattdessen stark an Marguerite Baker aus Resident Evil 7.

Zombies

Natürlich dürfen auch Zombies in einem Resident Evil nicht fehlen. Der kürzlich gezeigte Gameplay-Trailer präsentiert dürre, verfaulte Gestalten, die durch Kellergewölbe wanken. In das gotische Setting fügen sich diese in Lumpen gekleideten Untoten sehr gut ein. Vor allem, da sie uns mit Schwertern angreifen.

Mögliche Endgegner

Irrwitzige Bosskämpfe gegen riesige Monster sind charakteristisch für die Resi-Reihe. Nicht selten handelt es sich dabei übrigens um mutierte Menschen. Welche möglichen Kandidaten und Kandidatinnen gibt es?

Mutter Miranda

In den Trailern wird immer wieder der Name Mutter Miranda erwähnt und auf diesen hört eventuell eine prominent vertretene alte Frau. Zu ihren charakteristischen Merkmalen gehören ein äußerst fieses Lachen, eine Kapuze und ins Haar geflochtene Perlen und Knochen. Das schreit geradezu nach dem Begriff "Hexe". Wir müssen wohl abwarten, ob das zutrifft und ob wir auf ähnliche Gestalten treffen oder wir uns Mutter Miranda in einem Endgegnerkampf stellen.

Heisenberg

Alcina erwähnt in einer Szene am Telefon, dass Heisenberg Ethan in seiner Gewalt hatte, dieser ihm aber entwischt ist. Wir können uns vorstellen, dass es sich bei dem Genannten um den grinsenden Mann mit der stylishen Sonnenbrille handelt. In einer Szene sehen wir, wie er uns kampfbereit mit einem Großhammer empfängt. Moment mal, Großhammer? Genau. Den haben wir bereits in der Hand eines Werwolfs gesehen. Gut möglich also, dass es sich bei diesem und Heisenberg um ein und dieselbe Person handelt.

Denkbar wären außerdem:

Alcina Dimitrescu

Alcinas Töchter

Chris Redfield (der in Village zu Ethans Gegenspieler wird)

Weitere mögliche Gegnertypen

Es ist zu erwarten, dass das Ensemble aus Werwölfen, Vampiren, möglichen Hexen und Endgegnern durch weitere Kreaturen ergänzt wird. Vorstellen könnten wir uns beispielsweise Plagegeister wie Raben oder Fledermäuse, die uns bereits in früheren Teilen ordentlich auf die Nerven gegangen sind.

Denkbar wären auch Geister. Zum einen werden wir nämlich Zeuge, wie ein heidnischer Kult versucht "etwas" heraufzubeschwören. Zum anderen erwähnt eine Bedienstete der Dimitrescus in einer Notiz, sie habe das Gefühl, dass Geister durch die Gänge des Schlosses spukten. Zu finden ist diese Aussage in der Maiden-Demo.

Interessant ist außerdem, ein Bild, das vier Wappen um ein Umbrella ähnliches Logo herum zeigt. Es könnte sich also um vier Clans handeln, die verschiedenen Spezies angehören.

Übernatürlich oder Bio-Mutationen, was steckt hinter den Gegnern?

Werwölfe, Vampire und Hexen, das sind traditionelle Folklore-Gestalten. Zum Schauplatz passt das zwar, aber nicht unbedingt zur Resi-Reihe. Steckt da also mehr dahinter?

Bei Resident Evil 7 sieht es anfangs auch so aus, als seien dort übernatürliche Phänomene am Werke, die sich weit von der bisherigen Resi-Lore entfernen. Am Ende stellte sich aber heraus, dass es doch eine wissenschaftliche Erklärung gibt und das Ganze auf Experimente zurückzuführen ist.

Es könnte daher sehr gut sein, dass Village einen ähnlichen Weg geht. Spannend ist in dieser Hinsicht auch, dass die Vorgeschichte von Umbrella bisher in den 60ern beginnt, eine Notiz in der Maiden-Demo aber auf 1958 datiert ist. Wir haben es also womöglich mit älteren Machenschaften und Kreaturen zu tun.

Womöglich ist aber der schlimmste Gegner ein umfallender Rechen

Im übertragenen Sinne gesprochen, versteht sich. In der Maiden-Demo, die wir euch in einem separaten Artikel vorstellen, hat der genannte Jumpscare viele von uns böse erwischt. Der gesamte Teaser gibt eine sehr düstere Richtung mit klassischen Horror-Elementen vor. Es ist also gut möglich, dass wir am Ende mehr mit der eigenen Angst als mit den Gegnern zu kämpfen haben.

Welche Gegnertypen vermutet ihr noch in Resident Evil: Village? Auf welche Art von Monster hofft ihr und welche dürften für euch gerne weggelassen werden?