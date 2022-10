Lady Dimitrescu geschrumpft! Für den Resident Evil: Village-DLC wird die Große kleiner

Nicht mehr lange und ihr könnt euch wieder im DLC zu Resident Evil: Village gruseln. Wer dabei auch nicht mehr so lang sein wird ist die Vampir-Dame, die es allen angetan hat. Lady Dimitrescu wird nämlich jetzt geschrumpft.

Riesige Lady wird ein bisschen weniger riesig

Keine Angst, normal groß wird Lady Dimitrescu nicht direkt, das wäre ja auch wirklich zu weit gegangen. Wie Director der Winter-Erweiterung Kento Kinoshita kürzlich in einem Interview verraten hat, war es sogar absolut notwendig die Größe der Big Lady anzupassen.

Der Grund hierfür ist, dass ihr im DLC im sogenannten Mercenaries Modus selbst in die Haut von Lady D schlüpfen könnt. Ihre Größe wäre da wahrscheinlich doch etwas sperrig. Naja gut, vielleicht würde sie mit ihrem Schädel auch einfach Wände spalten, die nicht für Menschen... oder sagen wir Kreaturen ihrer Statur ausgelegt sind. Der Hauptgrund sei aber tatsächlich, so Kinoshita, dass die Schrumpfung dazu beitrage, dass die Spieler*innen einfach ein flüssigeres Gameplay erleben.

Hier seht ihr den Modus und die Lady in Aktion:

Statt den knappen 2,90 m (9'6") im Hauptspiel, kommt ihr mit der Lady in Big nun auf immer noch beachtliche ca. 2,74 m (etwas unter 9"). Mit dieser Größe, so der Director weiter, stoße man sich gerade so nicht den Kopf an der Decke. Richtig klein ist sie deshalb also noch lange nicht und ihr überragt die Monster weiterhin deutlich und zwar nicht nur optisch.

DLC erscheint schon Ende Oktober

Der DLC zu Resident Evil: Village erscheint dabei schon am 28. Oktober für die Xbox Konsolen, die PS4 und PS5 und den PC. Dafür benötigt ihr entweder die Gold Version des Spiels oder ihr holt euch einfach die Erweiterung extra dazu.

In der sogenannten "Winter's Expansion", werdet ihr Rose übernehmen, die Tochter von Protagonist Ethan. Sie wird damit auch die Geschichte ihrer Familie beenden und hoffentlich alle offenen Fragen beantworten. Es bleibt dennoch spannend, denn es gibt bisher keine Infos dazu, wen wir dann im nächsten Resident Evil spielen werden.

Stellt sich zum Schluss eigentlich nur noch eine essentielle Frage: Wer von euch sagt Lady Dimitrescu jetzt Bescheid, dass sie geschrumpft wird?