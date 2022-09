Resident Evil Village: Nach dem Rose-DLC ist Schluss mit den Winters

Die Winters begleiten uns jetzt seit zwei Resident Evil-Teilen. In RE7 war Ethan Winters auf der Suche nach seiner Frau Mia, in Village versuchte er, ihr gemeinsames Baby Rose aus den Fängen unheimlicher Gestalten zu befreien. Am Ende des Spiels sehen wir Rose als Teenagerin, und im Story-DLC, der am 28. Oktober erscheint, dürfen wir selbst in ihre Rolle schlüpfen.

Schluss mit den Winters

Darum geht es: IGN Japan hat im Rahmen der Tokyo Game Show mit dem Entwicklerteam von Resident Evil Village gesprochen (via ign.com). Dabei hat Director Kento Kinoshita verraten, dass die Shadows of Rose-Erweiterung die Familiengeschichte der Winters abschließen soll. Das heißt dann wohl, dass sowohl Ethan als auch Mia und Rose - zumindest als Hauptpersonen - ausgedient haben.

Die spannende Frage lautet nun natürlich: Was kommt danach? Wird das nächste Resi-Projekt wieder die alten "Serien-Stars" wie Claire, Leon, Chris oder Jill zurückbringen? Oder werden wir auf ganz neue Charaktere treffen? Leider hüllt sich das Entwicklerteam in dem Punkt noch in Schweigen. Producer Masachika Kawata erklärte, man könne sich noch nicht zu neuen Plänen äußern.

Die Shadows of Rose-Erweiterung erscheint als Teil der "Winter's Expansion". Diese enthält außerdem einen Third Person-Modus für das Hauptspiel. Das Entwicklerteam äußerte sich im Interview auch zum Aufwand, der in diesen Perspektivwechsel geflossen ist. Kinoshita erklärt:

Verglichen mit früheren Spielen in der Serie, hat Resident Evil Village eine besonders große Variation an Aktionen. Man kann blocken, man kann sich bewegen, während man sich duckt und es gibt sehr viele Objekte, die man untersuchen kann. Wir haben durchweg Anpassungen vorgenommen, um sicherzustellen, dass diese einzigartigen Animationen komplett flüssig wirken und dass sie sich in gutem Tempo spielen.

Hier könnt ihr euch den neuesten Trailer zur Winter's Expansion ansehen:

Das Hauptspiel erschien im Mai letzten Jahres und war ursprünglich, genau wie schon der Vorgänger Resident Evil 7, ein Egohorror-Titel. Viele Fans der Reihe dürften sich aber freuen, dass die Third Person zurückkehrt. Den Rose-DLC bestreiten wir ebenfalls aus dieser Perspektive.

Reicht es euch nach dem DLC mit den Winters oder hättet ihr sie gerne noch weiter begleitet? Welche Hauptpersonen wünscht ihr euch für das nächste Projekt?