Last Epoch: Mit diesem Build könnt ihr direkt zu Beginn am schnellsten leveln

Der Paladin ist mit seiner Mischung aus offensiven und defensiven Skills eine perfekte Klasse für den Start.

Vor wenigen Tagen hat das Action-Rollenspiel Last Epoch den Early-Access verlassen und mit teilweise über 150.000 gleichzeitig Spielenden auf Steam einen starken Auftakt hingelegt.

Wenn ihr selbst gerne einen Trip nach Eterra unternehmen möchtet und bei der Auswahl der Klasse und eurer ersten Skillung Unterstützung benötigt, haben wir an dieser Stelle einen geeigneten Build für euch.

Der Paladin als perfekter Mix

In Last Epoch gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Charaktere zu entwickeln. Wir wählen eine Klasse, später eine dazugehörige Meisterschaft und steigern zudem noch passive Fähigkeiten und spezialisieren unsere aktiven Fertigkeiten in Skill-Trees.

Um zum Einstieg eine gutes Gefühl davon zu bekommen, was eigentlich alles möglich ist, lohnt sich der Blick in die gängigen Tier-Listen bekannter Profi-Seiten. Diese beruhen momentan zwar noch größtenteils auf den Erfahrungen aus dem Early-Access, bieten aber auch jetzt schon mächtige Build-Vorschläge.

Einer dieser Builds ist der Paladin aus der Wächter-Klasse, der beim Team von Maxroll im höchsten Power-Rank (S-Tier) gelistet wird. Das Besondere: Der edle Ritter vereint offensive und defensive Skills und wird so zum perfekten Level-Allrounder.

So funktioniert der Paladin

Im Zentrum des Builds steht der Wurfspeer, eine Fähigkeit, die später durch die Verbesserung 'Heilige Spur' eine göttliche Flamme zurücklässt. Sobald wir unsere Tools zusammen haben, werfen wir unseren Speer, folgen der Spur und bewegen uns so durch den Level, während Monster entweder direkt durch die Lanze oder aber die verbleibenden Flammen gegrillt werden. Mit 'Rache' helfen wir im Zweifelsfall noch etwas nach.

'Heilige Aura', 'Heilende Hände' und 'Flüchtige Umkehr' helfen uns derweil dabei, selbst nicht aus den Latschen zu kippen. So werden wir zur nahezu unaufhaltsamen Dampfwalze, die ziemlich fix durch die Level gleitet.

Schaut euch den Paladin hier in Aktion an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Diese Fertigkeiten wählen wir für den Paladin-Build

Anfangs dauert es etwas, bis wir alle nötigen Fertigkeiten beisammen haben. 'Rache' haben wir allerdings schon direkt zum Start im Gepäck. Diese Attacke bleibt bis zum Schluss in unserer Rotation.

Bis wir den Rest freigeschaltet haben, benutzen wir einfach die Fähigkeiten, die wir mit den ersten Levelaufstiegen bekommen. Ab Stufe 5 erhalten wir so zum Beispiel 'Fluss'. Diesen Angriff nutzen wir vorerst auch als Spezialisierung und werten ihn durch 'Gebundene Waffe' noch auf.

Später, wenn wir die Fähigkeit 'Wurfspeer' und dort die ersten 5 Punkte freigeschaltet haben, wechseln wir und bauen uns unseren finalen Build mit folgenden Fertigkeiten auf:

Rache

Wurfspeer

Heilige Aura

Heilende Hände

Flüchtige Umkehr

Wie weiter oben erwähnt, ist die Weiterentwicklung 'Heilige Spur' essentiell für unseren Build. Dazu legt ihr 'Wurfspeer' als Spezialisierungsfähigkeit fest und folgt dem passenden Skill-Tree über 'Mächtige Lieferung', 'Brennende Kraft' und 'Speer in den Oberschenkel' zu 'Heilige Spur'.

Wie ihr alle weiteren Punkte verteilt, könnt ihr in der wunderbaren Übersicht von Maxroll ablesen.

Noch mehr Top-Builds

Wollt ihr es doch mit einer anderen Klasse wagen, oder eine andere Wächter-Spezialisierung ausprobieren? Dann findet ihr auf der Leveling-Tierlist von Maxroll noch weitere Top-Builds.

Oder ihr schaut bei den Kolleginnen und Kollegen der GameStar vorbei. Die haben gemeinsam mit dem Experten Lowepe folgende Liste zu tollen Starter-Builds zusammengestellt:

Last Epoche hat den Early Access am 21. Februar 2024 verlassen und tritt in Konkurrenz mit Diablo 4 und dem kommenden Path of Exile 2. Besonders das tiefe Charaktersystem und das Endgame werden immer wieder gelobt.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr bereits im Early Access reingespielt, startet ihr jetzt zum Release oder wartet ihr auf einen anderen Titel? Verratet es uns in den Kommentaren!