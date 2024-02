Last Epoch-Release: Server-Status, Warteschlangen und mehr im Live-Ticker

Von Last Epoch wurde jüngst Version 1.0 veröffentlicht und der Andrang auf die Server ist groß.

Nachdem Last Epoch am 21. Februar aus dem Early Access geschlüpft ist und jetzt via Steam in Version 1.0 gespielt werden kann, ist der Ansturm auf die Server des Action-Rollenspiels enorm. Ähnlich Helldivers 2 ist es seit Release, speziell in abendlichen Stoßzeiten, oft nur schwer ein Online-Spiel zu starten.

Damit ihr vor Start des Release-Wochenende wisst, wie es aktuell um die Server und Warteschlangen steht, halten wir euch im Live-Ticker auf dem Laufenden.

Live-Ticker zu Last Epoch

08:45 Uhr Keine Probleme am frühen Morgen Moin ihr Lieben. Nachdem es am Donnerstag zu massiven Problemen kam und die Server nachts erneut für wenige Stunden offline genommen wurden, könnt ihr in den Morgenstunden problemlos und ohne Warteschlangen spielen. Sobald sich die Lage ändert, halten wir euch hier im Ticker auf dem Laufenden.

Enorme Server-Probleme seit Release von Version 1.0

Nachdem die Server beim Wechsel vom Early Access hin zum Full Release für 24 Stunden offline genommen wurden, war das gemeinsame Spielen – Last Epoch könnt ihr alternativ auch offline zocken – über viele Stunden hinweg nur schwer möglich, was vor allem an folgenden Problemen lag:

Login zum Spielstart verbunden mit langen Wartschlangen

verbunden mit langen Wartschlangen Der Wechsel zwischen Zonen erfordert enorme Geduld

Fehlercode LE-61: Vielen Spieler*innen wurde zudem seit Release von Version 1.0 eine Fehlermeldung angezeigt und das Spielen war daraufhin nicht mehr möglich. Die Entwickler haben in den vergangenen Stunden jedoch daran gearbeitet.

Großer Ansturm nach Release von Version 1.0

Bereits im Herbst 2023 hat sich Last Epoch im Zuge vieler Kritik an Diablo 4 klammheimlich zur großen Alternative auf PC gemausert.

In der Spitze haben sich seit Release von Version 1.0 über 175.000 Spieler*innen gleichzeitig auf den Servern getummelt (Daten via Steamdb) und es ist stark davon auszugehen, dass am kommenden Wochenende der Anstum auf die Server weiter zunimmt.

Habt ihr Last Epoch bereits gespielt und falls ja, wie ist euer Eindruck von der großen Diablo 4-Alternative?