Last of Us 2: Abbys Gesichts-Model schlüpft in die Rolle & es ist perfekt

Zu The Last of Us 2 gibt es wie bei allen anderen beliebten Spielen natürlich auch Cosplay. Oft sieht das ziemlich beeindruckend aus und viele Cosplayer investieren unglaublich viel Zeit sowie Geld in ihre Kostüme und den perfekten Look. Aber die Gesichter können oft natürlich nur annähernd ans Original heran kommen. Nicht so in diesem Fall: Das Gesichts-Model von Abby heißt Jocelyn Mettler und ist zu Halloween komplett in die Rolle geschlüpft. Das Ergebnis wirkt dementsprechend beeindruckend.

Das beste Abby-Cosplay gab's zu Halloween von ihrem TLOU2-Gesichtsmodel

Besser geht's nicht: Es gibt keine Person, die so nah an das Aussehen von Abby herankommen kann wie Jocelyn Mettler. Na gut, vielleicht noch Colleen Fotsch, die für den Körper Abbys Pate stand. Aber eben nur für den muskulösen Körper, und nicht für das Gesicht. Das Gesicht stammt nun mal von Jocelyn Mettler.

Zu Halloween ist die dann auch einfach mal komplett in die Rolle der Abby aus The Last of Us 2 geschlüpft. Und zwar mit beeindruckendem Ergebnis. Sie hat sich sogar ein passendes Kostüm machen lassen und zusätzlich bei den Muskeln nachgeholfen. Das sieht dann zum Beispiel so aus:

Oder so:

Jocelyn Mettler hat offensichtlich ein richtiges Foto-Shooting veranstaltet und auch mit den entsprechenden Waffen-Attrappen posiert. Das passt alles schon wirklich sehr gut, anders lässt es sich einfach nicht sagen.

Offenbar hatte das Gesichtsmodell auch ziemlich viel Spaß bei der ganzen Angelegenheit. Sie kennt die Rolle der Abby aus The Last of Us 2 anscheinend auch ziemlich gut. Hier gibt es noch ein Bild von Abby beim Training, irgendwo müssen diese Muskeln schließlich herkommen.

Um den nötigen Protein-Nachschub zu gewährleisten, mampft Abby in The Last of Us 2 gern mal den einen oder anderen Burrito. Da lässt sich natürlich auch das Vorbild für ihr Gesicht nicht lumpen.

Wer ist Jocelyn Mettler?

Jocelyn Mettler ist eigentlich kein hauptberufliches Model, sondern eine VFX-Künstlerin. Sie hat zum Beispiel an Uncharted 4 sowie Uncharted: The Lost Legacy mitgewirkt und wurde innerhalb des Naughty Dog-Teams dann für das Gesicht Abbys "entdeckt". Mittlerweile hat sie Naughty Dog verlassen und arbeitet bei Beyond-FX.

Ebenfalls sehr sehenswert ist dieses herzerwärmende Video. Darin sieht sich die Schauspielerin Cascina Caradonna quasi zum ersten Mal selbst in Aktion beziehungsweise in der Rolle der Dina aus The Last of Us 2:

