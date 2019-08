Last of Us - Joel sieht sich selbst als "den Bösen", meint Troy Baker

The Last of Us erzählt eine spannende Geschichte, in der die Grenzen zwischen Gut und Böse schnell verschwimmen. Unser Protagonist Joel würde sich allerdings selbst eher auf die Seite der Antagonisten stellen. Das meint zumindest Troy Baker, der Darsteller und (englische) Sprecher von Joel (via Gamebyte).

Ist Joel aus Last of Us eigentlich der Böse?

Dieser war auf der Manchester Comic Con zu Gast und sprach in einem Panel über seine Rolle als Überlebender nach der Klicker-Apokalypse. Auf die Frage, ob er lieber gute oder böse Charaktere spielen würde, antwortete er mit einem Vergleich von Joel und David, dem Anführer der Banditen, dem Ellie im späteren Spielverlauf begegnet.

"In TLOU würde man annehmen, dass Joel der Held und David der Böse ist, aber .... jeder ist der Held in seiner eigenen Geschichte. Ich glaube fest daran, dass David glaubt, er tue das Beste für seine Leute und das er ihr Held ist.



Ich glaube nicht, dass Joel in dieser Art und Weise denkt. Ich glaube nicht, dass Joel sich selbst als Held sieht. Wenn er sich entscheiden müsste, würde er sich eher als böse sehen. Deswegen kann er auch von sich behaupten auf beiden Seiten gewesen zu sein.



Er kann sagen 'Ich bin nur ein Typ der versucht klar zu kommen. Ich bin nicht hier um jemanden zu retten. Ich bin nicht hier um jemandes Pläne zu durchkreuzen. Ich versuche nur einen Tag nach dem anderen zu überleben.""

Später weist er noch einmal auf das emotionale Ende von The Last of Us hin, dass ihn ebenfalls in eine definitiv graue Zone schiebt, die unter den Spieler für viele Diskussionen gesorgt hat.

Böse Charaktere zu spielen, ist aber schon cooler

Danach findet er allerdings doch noch eine sehr direkte Antwort auf die ursprüngliche Frage. Sobald man als Schauspieler die Möglichkeit bekommt in die Rolle des Jokers aus Batman zu schlüpfen und wirklich "den Bösen" zu spielen, sei dies "wesentlich spaßiger".

Wann The Last of Us: Part 2 erscheint, ist leider noch immer nicht bekannt. Einige Leaks deuten immerhin den Februar 2020 als Release-Termin an. In Teil 2 übernehmen wir hauptsächlich die Rolle der mittlerweile erwachsenen Ellie. Wie groß Joels Part sein wird, bleibt noch abzuwarten.

Was denkt ihr? Ist Joel für euch der Gute, oder der Böse?