2:25 Layers of Fear - Neuer Trailer zeigt die Stärken der Unreal Engine 5

In Juni will euch Bloober Team noch einmal mit Layers of Fear das Fürchten lehren. Die Neuauflage für PS5, Xbox Series X/S und PC bringt beide Teile der Reihe zurück, fügt neue Kapitel hinzu und beeindruckt im neuen Trailer mit "furchtbar schöner" Grafik. Entwickelt wird das Remake, beziehungsweise die Remake-Compilation in der Unreal Engine 5.

Grafisch beeindruckende Horrorhaustour

Im neuen Trailer bekommen wir eine Führung durch das Gruselhaus und erfahren, welche Grafik-Features enthalten sein werden, beziehungsweise welche Techniken Bloober Team für die Neuauflage nutzt. Viel Wert legt das Entwicklerteam auf die Lichtstimmung, die einen entscheidenden Anteil an der unheimlichen Atmosphäre hat.

So wird uns das Horror-Abenteuer unter anderem Ray-Tracing bieten sowie Lumen, das volldynamische globale Beleuchtungs- und Reflexionssystem der Unreal Engine 5 nutzen. Auch "Next Gen" Partikeleffekte sollen dafür sorgen, die bedrohlichen Räume noch lebendiger wirken zu lassen. Gezeigt wird das beispielsweise mit im Licht tanzendem Staub.

Der Trailer verspricht außerdem sowohl auf PC als auch auf Konsolen eine geschmeidige 4K HDR-Erfahrung.

Das ist Layers of Fear

Die zwei Teile der Layers of Fear-Reihe erschienen ursprünglich in den Jahren 2016 und 2019 und boten zwei voneinander unabhängige Gruselgeschichten. Gameplaytechnisch waren vor allem Erkundung und Rätsel angesagt. Ab und zu mussten wir außerdem vor Gefahren Reißaus nehmen.

Layers of Fear setzt ganz klar auf klassisch atmosphärischen Horror, der tatsächlich von den grafischen Neuerungen noch mal extrem profitieren könnte. Action sucht ihr hier dagegen vergeblich.

So sah das originale Layers of Fear 2016 aus.

Im ersten Teil erkundeten wir die Villa eines Malers, der bemüht war, ein perfektes Kunstwerk zu erschaffen und kommen nach und nach einem Familiendrama auf die Spur. Auch der zweite Teil widmete sich wieder dem Thema Kunst und Perfektion. Dieses Mal ging es jedoch um Stummfilme und als Setting diente ein Schiff mit düsteren Korridoren.

Die Neuauflage enthält beide Spiele, plus Zusatzcontent - und jetzt wird's kompliziert: Angekündigt wurde sie zunächst unter dem Namen Layers of Fears. Inzwischen wurde das "s" jedoch gestrichen. Der Name entspricht also wieder dem 2016er-Titel.

Wie gefällt euch der Trailer und wollt ihr die Neuauflage zocken?