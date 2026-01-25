LEGO-Glückspilz kauft sich ein auf 30.000 Stück limitiertes Set, die Bestellung wird storniert und er erhält als Entschädigung ein anderes seltenes Set, das 200 Dollar wert ist

Dieses LEGO-Set gab es gratis als Entschädigung. (Bild: LEGO)

Anfang Juli 2025 gab es Ärger in der LEGO-Community. Kurz vor dem Release hatte LEGO Bestellungen aus der Serie 4 des BrickLink Designer Programs storniert. Ein davon betroffener Nutzer hat jetzt immerhin eine coole Entschädigung erhalten.

User bekommt limitiertes Set gratis

Das BrickLink Designer Program ist für viele LEGO-Fans ein Anreiz, eigene Designs zu erstellen oder besonders coole Sets zu entdecken. Regelmäßig werden Einreichungen aus der Community per Crowdfunding finanziert und dann in echte Sets umgesetzt.

0:50 Trailer zeigt den LEGO Mars Rover Perseverance (42158) in Aktion

Autoplay

Dabei werden in der Regel nur etwa so viele Sets produziert, wie es Bestellungen gibt. Dadurch sind die Sets ziemlich selten und können über die Zeit stark im Preis steigen. Bei der vierten Serie gab es dabei offenbar ein Problem, das vorher auch schon einmal aufgetreten ist.

Die fünf Sets der Serie waren offenbar unterschiedlich stark nachgefragt, LEGO hat aber trotzdem in etwa gleich viele von jedem Set hergestellt. Dadurch konnten nicht alle Bestellungen bedient werden, was zu einigen Diskussionen und dicker Luft auf Social Media führte.

Die Betroffenen bekommen allerdings offenbar eine Entschädigung. Wie der User Misunderstoodemo in einem Reddit-Post erzählt, gehörte er ebenfalls zu denen, deren Bestellung storniert wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Als Entschuldigung wurde ihm ein "BrickLink 25th Anniversary Giveaway"-Set zugesendet. Er ist zwar immer noch enttäuscht, bezeichnet das allerdings als nette Überraschung.

Das zugeschickte Set ist allerdings nicht irgendeines, sondern ein ebenfalls stark limitiertes Set, das auf BrickLink derzeit für knapp 200 US-Dollar gehandelt wird. Am Ende kann er also einen satten Gewinn machen oder sich zumindest ein limitiertes und seltenes Set ins Regal stellen.

Die Community ist voller Lob für dieses Vorgehen. Viele andere Unternehmen hätten wohl schlicht einen Coupon oder Treuepunkte als Entschädigung verschickt, wenn überhaupt. Das kleine Ausgleichsset ist daher eine schöne Geste, die vielen gefällt.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Was haltet ihr davon? Habt ihr bereits ein Set aus dem BrickLink Designer Program gekauft?