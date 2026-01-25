LEGO-Glückspilz kauft sich ein auf 30.000 Stück limitiertes Set, die Bestellung wird storniert und er erhält als Entschädigung ein anderes seltenes Set, das 200 Dollar wert ist

Die Enttäuschung ist zwar groß, die Überraschung wird aber trotzdem dankbar angenommen.

Jonas Herrmann
25.01.2026 | 20:00 Uhr

Dieses LEGO-Set gab es gratis als Entschädigung. (Bild: LEGO) Dieses LEGO-Set gab es gratis als Entschädigung. (Bild: LEGO)

Anfang Juli 2025 gab es Ärger in der LEGO-Community. Kurz vor dem Release hatte LEGO Bestellungen aus der Serie 4 des BrickLink Designer Programs storniert. Ein davon betroffener Nutzer hat jetzt immerhin eine coole Entschädigung erhalten.

User bekommt limitiertes Set gratis

Das BrickLink Designer Program ist für viele LEGO-Fans ein Anreiz, eigene Designs zu erstellen oder besonders coole Sets zu entdecken. Regelmäßig werden Einreichungen aus der Community per Crowdfunding finanziert und dann in echte Sets umgesetzt.

Video starten 0:50 Trailer zeigt den LEGO Mars Rover Perseverance (42158) in Aktion

Dabei werden in der Regel nur etwa so viele Sets produziert, wie es Bestellungen gibt. Dadurch sind die Sets ziemlich selten und können über die Zeit stark im Preis steigen. Bei der vierten Serie gab es dabei offenbar ein Problem, das vorher auch schon einmal aufgetreten ist.

Die fünf Sets der Serie waren offenbar unterschiedlich stark nachgefragt, LEGO hat aber trotzdem in etwa gleich viele von jedem Set hergestellt. Dadurch konnten nicht alle Bestellungen bedient werden, was zu einigen Diskussionen und dicker Luft auf Social Media führte.

Die Betroffenen bekommen allerdings offenbar eine Entschädigung. Wie der User Misunderstoodemo in einem Reddit-Post erzählt, gehörte er ebenfalls zu denen, deren Bestellung storniert wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Als Entschuldigung wurde ihm ein "BrickLink 25th Anniversary Giveaway"-Set zugesendet. Er ist zwar immer noch enttäuscht, bezeichnet das allerdings als nette Überraschung.

Das zugeschickte Set ist allerdings nicht irgendeines, sondern ein ebenfalls stark limitiertes Set, das auf BrickLink derzeit für knapp 200 US-Dollar gehandelt wird. Am Ende kann er also einen satten Gewinn machen oder sich zumindest ein limitiertes und seltenes Set ins Regal stellen.

LEGO-Neuheiten 2026: Alle neuen Sets des kommenden Jahres im Überblick
von Sebastian Zeitz
"LEGO bricht das Herz meiner Tochter": 10-jährige bekommt das neueste LEGO-Magazin in der Post und findet darin eine für sie wirklich schockierende Nachricht
von Jonas Herrmann
Supermarkt verkauft niedliches Plüsch-Toilettenpapier von Jellycat zwischen den normalen Klorollen - und 6000 Fans freuen sich
von Samara Summer

Die Community ist voller Lob für dieses Vorgehen. Viele andere Unternehmen hätten wohl schlicht einen Coupon oder Treuepunkte als Entschädigung verschickt, wenn überhaupt. Das kleine Ausgleichsset ist daher eine schöne Geste, die vielen gefällt.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Was haltet ihr davon? Habt ihr bereits ein Set aus dem BrickLink Designer Program gekauft?

zu den Kommentaren (2)
Kommentare(2)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
LEGO-Glückspilz kauft sich ein auf 30.000 Stück limitiertes Set, die Bestellung wird storniert und er erhält als Entschädigung ein anderes seltenes Set, das 200 Dollar wert ist   2  

vor 40 Minuten

LEGO-Glückspilz kauft sich ein auf 30.000 Stück limitiertes Set, die Bestellung wird storniert und er erhält als Entschädigung ein anderes seltenes Set, das 200 Dollar wert ist
Glückspilz schickt seine Nintendo DS aus der Kindheit ein und bekommt von Nintendo direkt 2 brandneue Handhelds zurück - sogar eine Special-Edition   5  

vor einer Stunde

Glückspilz schickt seine Nintendo DS aus der Kindheit ein und bekommt von Nintendo direkt 2 brandneue Handhelds zurück - sogar eine Special-Edition
Fallout: Keines der Vault-Experimente ist so absurd schief gegangen wie das in Vault 108

vor einer Stunde

Fallout: Keines der Vault-Experimente ist so absurd schief gegangen wie das in Vault 108
Switch 2-Fans haben einen cleveren amiibo-Trick entdeckt, den ihr womöglich noch gar nicht bemerkt habt

vor 2 Stunden

Switch 2-Fans haben einen cleveren amiibo-Trick entdeckt, den ihr womöglich noch gar nicht bemerkt habt
mehr anzeigen