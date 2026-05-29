LEGO-Aktion zum Kindertag: Am Samstag könnt ihr beim Kauf von Klötzchen-Artikeln ein Geschenk abstauben - diese Spielzeugläden machen mit

Das ist einer der Mini Builds, die ihr beim Kauf von LEGO-Artikeln in Smyths Toys Stores bekommen könnt. (Bildquelle: lego.de)

Am kommenden Montag, den 1. Juni ist internationaler Kindertag und zu diesem Anlass gibt es schon am Samstag eine Aktion in den Fillialen von Smyth Toys. Unter anderem könnt ihr einen zusätzlichen LEGO-Mini Build abstauben, wenn ihr ein anderes Produkt des Klötzchen-Herstellers kauft. Wir haben alle Infos zu dem, was geboten ist und welche Stores teilnehmen.

Das ist die LEGO-Aktion in den Smyths Toys-Fillialen

Falls ihr sowieso einen Shopping-Trip mit der Familie geplant hattet, könnte es sich rentieren, den auf den 30. Mai zu legen, denn da findet der Aktionstag von 11 bis 17 Uhr statt.

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So seid ihr bei der LEGO-Aktion dabei: Ihr müsst einfach nur irgendeinen beliebigen LEGO-Artikel kaufen. Das Geschenk ist nicht an einen Mindestkaufpreis gebunden. Zudem spricht Smyths Toys auf der Webseite von "großen und kleinen LEGO-Fans". Dementsprechend sollten auch Erwachsene in den Genuss der Goodies kommen.

Das sind die Mini-Builds (Bildquelle: Smyths Toys).

Das sind die Geschenke: Ihr bekommt einen Mini-Build mit rund 30 bis 60 Teilen. Auf einem Bild wurden die auch schon gezeigt. Ein Tukan, Spider-Man und ein Space-Build sind dabei. Ob ihr aussuchen könnt, welches Goodie ihr wollt, ist nicht klar. Vermutlich liegt das im Ermessen des Personals und an der Verfügbarkeit.

Wichtiger Hinweis: Wie bei solchen Aktionen üblich, werden die Geschenke nur ausgegeben, solange der Vorrat reicht. Wollt ihr also nicht leer ausgehen, ist es ratsam, gleich zu Beginn des Kindertags vorbeizuschauen.

Diese Stores nehmen teil

Alle Stores, außer die in Aachen und Münster sind dabei. Darunter beispielsweise Filialen in Mannheim, Berlin-Mitte, Dresden, Frankfurt am Main, Hamburg Harburg, Düsseldorf, Mainz, Hannover, München Franken Center und mehr. Alle Standorte könnt ihr euch hier anschauen.

Das ist außerdem geboten: Smyths Toys hat noch weitere Überraschungen in den Stores angekündigt. Dazu gehören unter anderem Spielstationen und zusätzliche Goodies von Disney Pixar Toy Story, Masters of the Universe, Hot Wheels und Barbie.

Aber auch hier gilt: Alles ist natürlich nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. Ihr solltet euch zudem darauf einstellen, dass es großen Andrang geben und Wartezeiten fällig sein könnten. Gerade falls ihr einen Ausflug mit der ganzen Familie plant, ist das etwas, das ihr für euch selbst beachten und abwägen müsst.

Was hat es mit dem internationalen Kindertag eigentlich auf sich? Eigentlich wurde der Tag eingeführt, um gezielt auf die Bedürfnisse der Kleinen aufmerksam zu machen. Die Shopping-Aktion orientiert sich also nur am Datum und hat mit dem ursprünglichen Sinn und Zweck nicht direkt zu tun.

Zusätzlich gibt es übrigens auch noch den Weltkindertag am 20. November, an dem vor allem Kinder- und Jugendschutzorganisationen im Fokus stehen.

Klingt das nach einem spaßigen Ausflug für euch samt Family oder ist euch oder euren Kleinen der ganze Trubel zu viel?