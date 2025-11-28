LEGO-Fan findet 2 ungeöffnete Sets aus den 80er-Jahren im Keller der Eltern - sind jetzt über 400 Euro wert

Die beiden LEGO-Sets sind knapp 40 Jahre alt. (Bild: terpfear auf Reddit)

Die allermeisten LEGO-Sets werden wohl kurz nach dem Kauf oder nachdem sie verschenkt wurden aufgerissen und aufgebaut. Es kann aber auch vorkommen, dass man ein Set für später aufheben möchte und dann einfach vergisst. Für knapp 40 Jahre.

Originalverpackte LEGO-Sets nach knapp 40 Jahren wiedergefunden

So oder so ähnlich ist es auch dem Reddit-User "terpfear" ergangen, der vor einigen Tagen einen viel beachteten Post im LEGO-Subreddit abgesetzt hat. Er erzählt dabei von zwei Sets, die er gefunden hat, als er seinen Eltern beim Aufräumen des Hauses geholfen hat.

Es handelt sich dabei um die Sets "6952 Solar Power Transporter" und "1572 Super Tow Truck". Die beiden Sets wurden 1985 beziehungsweise 1986 veröffentlicht.

Bei dem Abschleppwagen handelt es sich um ein kleineres Set mit 69 Teilen und einer Minifigur. Der Transporter ist mit 268 Teilen und fünf Minifiguren ein ganzes Stück größer. Die Sets sind noch komplett verpackt.

Auf dem Solar Power Transporter kleben sogar noch kleine Aufkleber, die den Preis des Sets anzeigen. Ursprünglich lag der bei knapp 30 US-Dollar, gekauft wurde das Set aber im Sale für 10 US-Dollar. Es wurde also vermutlich nicht direkt zum Release 1985 erstanden.

Den Post könnt ihr euch hier anschauen:

So viel sind die Sets wert: Den genauen Wert von alten LEGO-Sets kann man nur spekulieren. Der Solar Power Transporter wurde allerdings erst kürzlich im gebrauchten Zustand für etwa 200 Euro verkauft. Versiegelte Exemplare werden für knapp 375 Euro angeboten (via bricklink).

Der Abschleppwagen ist deutlich "günstiger". Gut erhaltene Modelle werden für etwa 25 bis 30 Euro angeboten. Versiegelt dürften es ein paar Euros mehr sein. Zusammen sind die Sets also vermutlich über 400 Euro wert.

In den Kommentaren gibt es entsprechend viele Glückwünsche und auch ein bisschen Neid. Das Design der alten LEGO-Verpackungen wird ebenfalls gelobt und die hübschen Modelle machen viele Fans wenig überraschend nostalgisch.

Wie gefallen euch die beiden Sets? Habt ihr auch ältere LEGO-Sets zu Hause?