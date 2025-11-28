'Ich hab Pokémon mein ganzes Leben falsch gespielt': Fan merkt erst nach 14 Jahren, dass er simple Mechanik falsch verstanden hat - und es kostete ihn sogar Legendarys

Dieses simple Missverständnis hat einen Pokémon-Trainer sogar legendäre Pokémon gekostet.

Um die Pokémon-Spiele drehten sich früher so einige Schulhof-Mythen, die sich teils erst Jahre später als falsch rausstellten. Na, wer von euch glaubte alles, dass Mew sich in der ersten Generation unter einem LKW versteckt hat?

Es gibt aber auch so einige Irrglauben, auf die wir einfach selbst gekommen sind und die wir nie hinterfragt haben. So ist es auch bei diesem Fan, der 14 Jahre lang zahlreiche (sogar legendäre) Pokémon besiegt hat, statt sie zu fangen – einfach, weil er oder sie einen Satz falsch interpretiert hat.

Letztes Update am 28. November: Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben die aktuelle Sachlage noch einmal für euch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Pokémon-Fan glaubte 14 Jahre, wilde Pokémon gehören schon wem

Redditor Diligent-Oil-6405 dürfte einige Momente seiner Kindheit hinterfragt haben, als die Person im Gespräch mit einem Freund herausgefunden hat, dass er oder sie Pokémon seit der ersten Generation falsch gespielt hat.

Wie der User nämlich in einem Reddit-Post beschreibt, hat er eine ganz bestimmte Nachricht falsch interpretiert, die beim Fangversuch von Pokémon auftreten kann. Schafft es das Pokémon dabei nämlich, sich aus dem Ball zu befreien, kann in der englischen Version die Nachricht "It appeared to be caught!" auftauchen, auf Deutsch also etwa "Es schien schon gefangen zu sein!"

Diesen Satz interpretierte der damals 6-jährige allerdings nicht so, dass der Fang nur knapp misslungen war. Stattdessen dachte der Redditor, dass das Pokémon bereits einem anderen Trainer gehören würde und er es deshalb nicht fangen könnte.

Entsprechend hat der Pokémon-Fan bei jeder folgenden Generation und über 14 Jahre hinweg jedes Mal gleich gehandelt, wenn diese Nachricht auftauchte: Er besiegte die Pokémon oder flüchtete in dem Glauben, dass sie nicht fangbar seien.

Das ist besonders bitter, weil davon wohl auch so einige legendäre Pokémon betroffen waren. In dem Beitrag schreibt er:

Ich hab Pokémon mein ganzes Leben lang falsch gespielt. Ich hab im Alter von 6 Jahren mit Gelb angefangen. Ich habe ein Spiel jeder Generation besessen. Ich hab viele MMORPGs gespielt, ich habe Trivia gespielt (Ich war zu einem Zeitpunkt auf Platz 1 bei der Pokémon-Trivia in meinem Bundesstaat). Bis ich 20 war, habe ich nicht gemerkt, dass ich falsch gespielt habe. [...] Ich musste das einfach loswerden und ich hoffe, ihr könnt darüber etwas lachen.

In den Kommentaren erntet der User aber immerhin mehr Verständnis als Spott. Viele weitere Fans berichten, dass sie selbst früher so einige Irrglauben hatten, wenn es um Pokémon ging – allen voran die beliebte Überzeugung, dass wir beim Fangen von Pokémon die B-Taste gedrückt halten müssen.

Übrigens, habt ihr schon das neuste Pokémon-Spiel gesehen?

Andere Storys scheinen heute ebenfalls kaum nachvollziehbar, hätten für unsere kindlichen Köpfe damals aber vermutlich viel mehr Sinn ergeben. User Austin_chaos beschreibt etwa, dass er oder sie dachte, Statusveränderungen seien permanent und er deshalb Pokémon entlassen habe, deren Verteidigung in einem Kampf auf das Minimum gesenkt wurde.

User RustyR4m berichtet dagegen, bei SoulSilver nicht gewusst zu haben, dass das Spiel nicht automatisch speichert. Stattdessen dachte der User mehrere Tage, das Spiel müsse in einem Durchgang beendet werden.

Habt ihr ähnliche Geschichten aus eurer Kindheit mit Pokémon? Welchem Irrglauben wart ihr lange verfallen?