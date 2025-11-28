Silent Hill: Mehr als 20 Jahre lang glaubten viele Fans, in der Stadt fällt Asche vom Himmel, aber die Antwort ist viel einfacher

Ascheregen in Silent Hill? Nein.

Wir sind uns sicher alle einig: Silent Hill ist ein düsterer, furchteinflößender Ort. Da passt es doch gut, dass es sich bei den kleinen, hellen Punkten, die vom Himmel fallen, um Asche handelt. Oder etwa nicht? Nein, nicht ganz ... Hierbei handelt es sich um ein großes Missverständnis, das einer der Entwickler über 20 Jahre nach Release noch mal mit einem Post auf X (ehemals Twitter) aufklären wollte.

Letztes Update am 28. November: Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben die aktuelle Sachlage noch einmal für euch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Was fällt da in Silent Hill vom Himmel?

Die Antwort ist verblüffend banal und gerade darum haben viele Spieler*innen es wahrscheinlich falsch im Hinterkopf: Was da vom Himmel fällt, ist genau dasselbe wie bei uns im Winter: einfach nur Schnee!

Masahiro Ito teilt in seinem Post zum 1999er-Horrorspiel mit:

Die weißen Punkte am Himmel im Spiel sind keine Asche. "Es schneit".

Darunter ist ein Screenshot aus dem Spiel zu sehen, bei dem es in einer Konversation genau darum geht: "Und es schneit. Zu dieser Jahreszeit." Tja, es geht eben auch mal simpler. Hier spielt vermutlich aber auch noch mit rein, dass sich die Erinnerungen an Film und die unterschiedlichen Spiele aus der Reihe vermischen und für diverse Irrtümer und Verwirrung sorgen können.

Wie steht es eigentlich aktuell um die Reihe?

15:44 Silent Hill f krempelt die Serie gehörig um - stolpert dabei aber zeitweise über die eigenen Füße

Nachdem es jahrelang sehr still um die Silent Hill-Reihe war, ist letztes Jahr das Remake von Teil 2 erschienen und diesen September Silent Hill f. Der neue Titel krempelte die Reihe ordentlich um, nahm uns mit ins Japan der 60er Jahre und verschob den Fokus mehr hin zur Action.

Bloober Team arbeitet derweilen inzwischen außerdem schon an der nächsten Neuauflage, nämlich zu Teil 1.

Wie sieht's bei euch aus: War euch die ganze Zeit klar, dass da einfach nur Schneeflocken runter rieseln oder dachtet ihr auch, es handle sich um Asche?