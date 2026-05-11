LEGO schafft Alters-Limit zu Ehren einer 100 Jahre alten Doku-Legende komplett ab

Diese Altersgrenze von maximal 99 Jahren existiert bei den meisten LEGO-Sets sowieso schon nicht mehr.

Die LEGO Classic-Sets haben als einzige LEGO-Produkte noch eine obere Altersgrenze. Das eher humorvolle Limit von 99 Jahren wurde jetzt aber angehoben, und zwar weil Sir David Attenborough seinen 100. Geburtstag gefeiert hat. Der vor allem als Doku-Sprecher und Dokumentarfilmer bekannte LEGO-Fan dürfte sich freuen.

Sir David Attenborough darf kein LEGO mehr spielen? Das kann nicht sein!

Früher gab es jedenfalls auf vielen LEGO-Boxen (und auch auf Gesellschaftsspielen) den Hinweis, dass damit in einem Alterszeitraum gespielt werden könnte, der bei 99 Jahren endet. Wohl einfach, weil die meisten Menschen sowieso nicht so alt werden und dann womöglich auch gar nicht mehr spielen können oder wollen.

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Aber dass Sir David Attenborough jetzt offiziell zu alt sein soll, um mit LEGO zu spielen, hat dann doch für Furore gesorgt. Ob die Firma jetzt wirklich nur deswegen etwas an der einzigen, noch vorhandenen Altersgrenze der Bauklötzchen geändert hat, wissen wir nicht. Aber der Klötzchen-Hersteller hat sich via Instagram auf jeden Fall direkt an den legendären Dokumentarfilmer gewandt:

Die Classic-Sets kommen jetzt offensichtlich nicht mehr mit dem bisherigen Alters-Limit von 4-99 daher, sondern können jetzt von allen ab 4 Jahren bis hin zu Menschen im Alter von 100 Jahren oder darüber gespielt werden.

Das passt natürlich ganz hervorragend zum Rest. Die Classic-Sets von LEGO sind nämlich sowieso die einzigen Produkte des dänischen Konzerns, auf denen es diese Obergrenze überhaupt noch gibt. Sämtliche anderen LEGO-Packungen, die ihr kauft, haben nur noch eine untere Altersgrenze. Es gibt momentan die folgenden Abstufungen:

Ab 1,5 Jahren

Ab 4 Jahren

Ab 6 Jahren

Ab 9 Jahren

Ab 13 Jahren

Ab 18 Jahren

Aber auch diese Grenzen sind natürlich nicht in den LEGO-Stein gemeißelt. Die meisten Kinder über 6 dürften auch mit Sets ab 9 klarkommen, wenn sie genug Geduld und Fingerspitzengefühl mitbringen. Insbesondere die höchste Stufe ab 18 dreht sich wohl auch gar nicht so sehr um die Schwierigkeit oder Komplexität, sondern eher um die Zielgruppe und deren Kaufkraft.

Wahrscheinlich kennt ihr die Stimme von Sir David Attenborough aus legendären Doku-Reihen wie Life on Earth oder Die Erde lebt aka The Living Planet. Schon im Jahr 1985 wurde er für sein Engagement zum Ritter geschlagen. Am 8. Mai hat er seinen 100. Geburtstag gefeiert und ist demnach im Jahr 1926 geboren.

Wir verdanken ihm unter anderem auch, dass Monthy Pythons Flying Circus bei BBC in Auftrag gegeben wurde und in der Apple TV-Serie "Ein Planet vor unserer Zeit" aus dem Jahr 2022 ist seine Stimme ebenfalls zu hören.

Wie behandelt ihr die Altersfreigaben von LEGO, wenn es um eure Kinder geht? Helfen sie euch als grober Richtwert?