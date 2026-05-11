Pokopia: Leak deutet großen DLC mit 100 neuen Pokémon und mehr Gebieten an

Einem Leaker zufolge sind für Pokopia viele neue Inhalte geplant, die mit einer Erweiterung veröffentlicht werden sollen.

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Maximilian Franke
11.05.2026 | 12:29 Uhr

Ein Pokopia-Leak verspricht große Neuerungen für nächstes Jahr. Ein Pokopia-Leak verspricht große Neuerungen für nächstes Jahr.

In Pokémon Pokopia lassen sich bereits hunderte Stunden mit Sammeln und Bauen verbringen. Laut eines angeblichen Leaks arbeitet das Entwicklerteam aber gerade an einer großen Erweiterung, die das Paket nochmal ordentlich ausbauen könnte.

100 neue Pokémon und mehr Gebiete

Der vermeintliche Leak macht gerade in der Pokopia-Community ziemlich die Runde und stammt von User Light, der seine Infos auf X/Twitter veröffentlicht hat. Seine Vertrauenswürdigkeit ist zumindest wackelig, aber schauen wir uns erstmal an, was uns angeblich erwartet.

Video starten 0:30 Pokopia: Karpador ist fest entschlossen, seinen Weg zu gehen

Mit einem Release der großen Erweiterung können wir wohl Anfang 2027 rechnen, heißt es. Allerdings merkt Light an, dass dies nur ein aktueller Plan sei, der sich im Laufe der Entwicklung ändern könne.

Inhaltlich klingt das versprochene Paket ziemlich gut:

  • 4+ neue Gebiete
  • 100+ neue Pokémon
  • 3+ neue Ditto-Formen, inklusive einer Fähigkeit zum Krabben-Pokémon Kingler
  • die Starter von Pokémon Wind & Welle sollen hinzugefügt werden

Wie wahrscheinlich ist das?

Grundsätzlich sind eine Erweiterung oder mehr DLC-Inhalte nicht unwahrscheinlich. Wie Nintendo vor Kurzem bekannt gab, hat sich Pokémon Pokopia bereits über vier Millionen Mal verkauft (via Insider-Gaming). Das ist ziemlich beachtlich, vor allem da das Spiel exklusiv auf der noch recht neuen Switch 2 erschienen ist.

Was Light als Leaker betrifft, gibt es aber durchaus Grund zur Skepsis. Seine Quelle nennt der Content Creator nicht. Die Infos stehen also gewissermaßen erstmal im luftleeren Raum.

Uns ist der Account außerdem nicht als regelmäßige Quelle für zutreffende Leaks bekannt. Das heißt nicht automatisch, dass seine Informationen falsch sind, trotzdem wären wir mit der Erwartungshaltung an dieser Stelle eher vorsichtig.

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Der Leak macht gerade in der Pokopia-Community ziemlich die Runde und wird häufig aufgegriffen. Habt das also zumindest im Hinterkopf.

Unabhängig vom aktuellen Fall gab es bereits geleakte Informationen zu möglichen Pokopia-DLCs aus dem sogenannten Tera-Leak von 2024. Damals wurden extrem viele Daten durch einen Hacking-Angriff gegen Game Freak und Nintendo öffentlich, unter anderem Infos zur damals unangekündigten 10. Pokémon Generation Wind und Welle, die mittlerweile offiziell angekündigt wurde.

Hier war ebenfalls die Rede von fünf neuen Biomen für Pokopia, was mit dem Post von Light übereinstimmt. Es wäre auch denkbar, dass er die Infos aus genau diesem alten Tera-Leak bezieht.

Offizielle Ankündigungen von den beiden Entwicklerstudios Game Freak und Omega Force, sowie Nintendo oder der Pokémon Company gibt es aktuell nicht zu den Pokopia-Leaks.

Eine spannende Möglichkeit wäre ein großer DLC mit diesen Ausmaßen aber natürlich in jedem Fall und die Verkaufszahlen sprechen durchaus dafür, dass die Pokémon Company hier Interesse an Nachschub hat.

Was denkt ihr: Würdet ihr euch über Erweiterung dieser Art freuen oder wünscht ihr euch lieber eine andere Zukunft für Pokémon Pokopia?

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