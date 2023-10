Ich bin echt kein LEGO Fan, aber das neue Animal Crossing-Set sieht großartig aus

Animal Crossing-Sets für LEGO sollen kommen, es ist nun endlich offiziell.

LEGO hat bei mir in den vergangenen Jahren mit teils absurden Preisen für ihre Sets und oft halbgaren und schlampigen Umsetzungen – ich erinnere nur an den armen Chewbacca oder die Rebellenbasis aus Star Wars – keine Freudenstürme ausgelöst. Ganz im Gegenteil. Vor wenigen Minuten wurde jedoch eine Kooperation angekündigt, die sogar mein Nörgler-Herz zumindest kurz verstummen lässt: Animal Crossing ist endlich offiziell!

Was bereits seit August 2023 als Gerücht durchs Netz geisterte, hat die dänische Klötzchenfirma jetzt offiziell bestätigt und sogar einen ersten Blick auf die Figuren gewährt.

Hier könnt ihr euch den ersten Teaser zu LEGO Animal Crossing anschauen:

Tom, Melinda und Co als LEGO-Figuren

Zwar gibt es zu den Sets noch keine weiteren offiziellen Infos, allerdings sind im Teaser bereits acht Figuren aus der beliebten Nintendo-Reihe zu sehen: Sophie, Mimmie, Huschke, Käpten, Fatima, Julian, Melinda und natürlich ist Tom Nook auch mit dabei.

Für mich, der während der Pandemie 2020 dutzende Stunden in Animal Crossing: New Horizons gesteckt hat und dadurch ein wenig der Realität entflohen ist, geben die putzigen Figuren ein super wohliges Gefühl und ich kann mir sogar vorstellen, dass ich hier schwach werde – vorausgesetzt, LEGO ruft keine kompletten Mondpreise auf den Plan.

Das sagen die Gerüchte zu LEGO Anima Crossing

Gibt es was zum Release? Laut Gerücht sollen fünf Sets im März 2024 auf den Markt kommen. Preislich sollen die Sets zwischen 14,99 Euro (170 Teile) und 74,99 Euro (535 Teile) liegen.

Die große Frage bleibt jedoch, was uns hier neben den Figuren erwartet. Ein absolutes Muss wäre für mich das Museum. Was ich aber auch super cool fände, wäre der Flughafen der beiden Dodos oder der Shop von Tom Nooks Neffen. Da diese aber im ersten Teaser nicht als Minifiguren zu sehen sind, bleibt es abzuwarten, was LEGO wirklich als Sets umsetzen wird.

Schafft es Nintendo hier coole Bauwerke zu basteln, die wertig und hübsch aussehen und im besten Fall auch noch der Aufbau Spaß macht, dann könnte ich tatsächlich bei LEGO mal wieder schwach werden. Einfach, weil Animal Crossing ein so tolles Gefühl bei mir auslöst.

Wie gefallen euch die Animal Crossing-Figuren und wie steht ihr aktuell zu LEGO? Sammelt ihr noch oder habt ihr die Klötzchen seit eurer Kindheit hinter euch gelassen?