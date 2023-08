Noch ein Nintendo-Blockbuster wird zu LEGO - aber es ist wieder nicht Zelda

Schon bald könnten Nepp, Schlepp und weitere Animal Crossing-Figuren als LEGO-Sets verewigt werden.

Viele LEGO-Fans sehnen sich spätestens seit der Umsetzung von LEGO Mario nach weiteren Videospielsets. Nach Horizon: Forbidden West und Sonic the Hedgehog schafft es jetzt wohl die nächste Reihe in die Klemmbaustein-Welt – und es kommt erneut aus dem Hause Nintendo.

Animal Crossing trifft wohl auf LEGO Steine

Laut aktuellen Gerüchten scheint LEGO derzeit an mehreren Sets zu Animal Crossing: New Horizons zu arbeiten. So wurden zunächst die Set-Nummern bekannt, die LEGO nutzt, um die Modelle bestimmten Themenreihen zuzuordnen.

Über einen Bot, der diese Artikel-Nummern scannt, sobald sie im System von LEGO auftauchen, kennen wir somit jetzt erste Infos zu den Sets:

77046 : 170 Teile für 14,99 Euro

: 170 Teile für 14,99 Euro 77047 : 164 Teile für 19,99 Euro

: 164 Teile für 19,99 Euro 77048 : 233 Teile für 29,99 Euro

: 233 Teile für 29,99 Euro 77049 : 389 Teile für 39,99 Euro

: 389 Teile für 39,99 Euro 77050: 535 Teile für 74,99 Euro

Release? Alle fünf Sets sollen im März 2024 auf den Markt kommen. Es ist noch nicht bekannt, ob sie im freien Handel landen und damit auch mit größeren Rabatten verfügbar sein werden. Möglich ist es aber, da eigentlich nie ganze Themenreihen (mit Ausnahme von Chinese New Year und Monkie Kid) nur bei LEGO verfügbar sind.

Wird es Animal Crossing? Was genau hinter diesen Nummern steckt, ist derzeit unbekannt. Aber die beiden Leaker exabrickslegogo und Brick Clicker bestätigen, dass diese Sets tatsächlich Teil einer neuen Animal Crossing-Themenwelt sein werden.

Freude für Minifiguren-Fans: Im Gegensatz zur Mario-Themenwelt soll es bei Animal Crossing: New Horizons-Minifiguren der beliebten Tiere aus dem Spiel geben. Wer genau mit dabei ist, ist derzeit noch unbekannt. Sie sollen aber besondere Kopfformen bekommen, die sich bereits in der Herstellung befinden.

Ähnliche abweichende Formen wurden auch schon bei Sonic the Hedgehog, Winnie the Pooh oder Sesamstraße verwendet.

So sehen zum Beispiel die besonderen Kopfformen der Sonic-Minifiguren aus.

Auch wenn noch nicht viel zur neuen Themenwelt bekannt ist – welche LEGO-Minifiguren würdet ihr euch wünschen?

Was könnten die Modelle sein? Auch welche Modelle uns erwarten, wissen wir noch nicht. Jedoch lässt die Teileanzahl stark vermuten, dass es entweder sehr kleine oder detailarme Modelle werden. So sind etwa Nooks Laden, das Servicecenter, das Museum oder der Campingplatz denkbar.

Keine Display-Modelle: Da die Sets mit einer Altersempfehlung von 6-7 Jahren erscheinen sollen, dürften sie auch bespielbar sein. Ein richtiges Display-Modell aus der 18+-Reihe, wie zum Beispiel bei den großen Mario-Sets (NES, Fragezeichen-Würfel und der Mächtige Bowser) oder Horizon Forbidden West, wird es zunächst also erst einmal nicht geben.

Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Gerüchte wirklich bewahrheiten oder ob die Sets nicht doch einer ganz anderen Themenwelt zugeordnet werden. Es ist auf jeden Fall spannend, dass LEGO vier Jahre nach dem Launch und Hype von New Horizons noch einmal das Interesse an der Reihe neu entfachen könnte.

Würdet ihr euch Animal Crossing-LEGO holen und was erwartet ihr von den möglichen Sets?