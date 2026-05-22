Wer dank LEGO Batman wieder auf den Geschmack gekommen ist, sollte das neue Koop-Brettspiel des Legenden von Andor-Machers im Auge behalten

LEGO Batman füllt die Lücke, die die Arkham-Spiele hinterlassen haben.

Batman-Fans haben lange genug darauf gewartet, dass sie endlich wieder ein gutes Spiel rund um den dunklen Rächer und besten Detektiv der ganzen Welt serviert bekommen. Dass es aus der LEGO-Ecke stammt, hätten wohl die Wenigsten erwartet. Ein ähnliches Kunststück könnte bald ein Brettspiel vollbringen.

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters ist ein richtig gutes Open World-, vor allem aber ein richtig gutes Batman-Spiel geworden. Wenn ihr Arkham City vermisst, kommt ihr hier auf eure Kosten. Aber was danach spielen? Wir können Entwarnung geben: Im Herbst soll Batman - Gotham City Crimes erscheinen.

13:43 Die beste Batman Open-World seit 10 Jahren - LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight im Test

Autoplay

Dabei handelt es sich um ein Koop-Brettspiel, in dem ihr gemeinsam als Batman, Batgirl, Batwoman und Nightwing die wieder einmal vom Verbrechen erschütterte Stadt Gotham City erkunden könnt. Ihr müsst euch gut absprechen und zusammenarbeiten, um eine größere Bedrohung zu stoppen.

Zu diesem Zweck könnt ihr laut der ersten großen Ankündigung gemeinsam zum Beispiel Gebäude untersuchen oder Hinweise sammeln und selbstverständlich bekommt ihr es auch mit dem einen oder anderen kultigen Superschurken aus dem Batman-Universum zu tun.

Hier könnt ihr euch zumindest schon einmal die Verpackung des Spiels anschauen:

Einen exakten Release-Termin gibt es zwar noch nicht, mit dem Herbst 2026 aber zumindest schon einmal einen recht nah eingegrenzten, groben Zeitraum. Allzu lange müsst ihr euch also nicht mehr gedulden.

Bei Batman - Gotham City Crimes handelt es sich auch nicht um irgendein Brettspiel, das wir euch nur wegen der Lizenz empfehlen, im Auge zu behalten. Nein, dahinter verbirgt sich auch ein namhafter Spiele-Autor und -Illustrator, nämlich Michael Menzel.

Michael Menzel dürftet ihr kennen, wenn ihr euch zumindest ab und zu mit Brettspielen auseinandersetzt. Vielleicht habt ihr auch schon eins seiner Spiele gespielt, am ehesten wohl Die Legenden von Andor. Das hat nichts mit der Star Wars-Serie zu tun, wurde aber ebenfalls mit diversen Preisen ausgezeichnet. Das Koop-Brettspiel konnte beispielsweise den Titel Kennerspiel des Jahres einheimsen und hat viele Erweiterungen und Nachfolgespiele bekommen.

Habt ihr Lust auf ein Koop-Brettspiel im Batman-Universum?