LEGO Batman - interaktive Map zeigt euch alle Puzzle, Wayne Tech-Kisten, entlaufene Zootiere und vieles mehr

Wie in LEGO-Spielen üblich gibt es auch in Das Vermächtnis des Dunklen Ritters wieder allerhand zu sammeln. Da sich das Action-Adventure die Arkham-Reihe von Rocksteady zum Vorbild nimmt, könnt ihr über Gotham City verstreut natürlich auch wieder allerhand Riddler-Rätsel lösen.
Wollt ihr die jedoch alle finden und euch zum Collectathon-Athleten aufschwingen, müsst ihr gründlich suchen – oder ihr werft einen Blick auf die interaktive Map von Map Genie.
Das zeigt die interaktive Map von LEGO Batman
Wie wir es von Map Genie kennen, ist die interaktive Karte wieder randvoll mit allen Points of Interest, die es in den vier Bezirken von Gotham City gibt.
So könnt ihr auf der interaktiven Map unter anderem folgende Markierungen finden:
- Rätsel von Riddler und Cluemaster
- Entlaufene Zootiere
- Wayne Tech-Truhen
- Fahrt- und Kampf-Herausforderungen
- Schnellreisepunkte
- Trophäen und Möbel für eure Batcave
Als kleiner Tipp: Seid ihr lediglich auf der Suche nach beispielsweise allen Riddler-Rätseln oder den Truhen von Wayne Tech, könnt ihr in der Menüleiste links praktische Filter setzen.
Dazu klickt ihr auf "Hide All" und selektiert dann die Aktivitäten oder Sammelgegenstände, die ihr wirklich benötigt.
Wollt ihr übrigens wissen, was es mit den Codes auf sich hat, die ihr bereits im Hauptmenü eingeben könnt, haben wir unseren Guide oben verlinkt. Im Artikel direkt darunter erfahrt ihr zudem, welche spielbaren Charaktere es in LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters gibt.
Legacy of the Dark Knight, so der englische Titel, erscheint am 22. Mai für PS5, Xbox Series X/S und PC. Eine Version für die Nintendo Switch 2 soll noch 2026 erscheinen. Wann genau, ist aktuell allerdings noch unklar.
Wollt ihr in LEGO Batman wirklich alles sammeln oder spielt ihr euch lediglich gemütlich durch die Geschichte?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.