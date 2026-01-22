Sprössling macht heimlich Foto von den LEGO-Kreationen seines Dads und jetzt bettelt die ganze Community, dass er sie teilt - "Ein echter Master Builder"

Hier sind nur zwei der kreativen Werke dieses LEGO-Dads. (Bild: Reddit/user/Spiritual-Phase-2254)

LEGO ist im Grunde ein kreatives Hobby. Natürlich können wir auch einfach Modelle nach Anleitung bauen, aber vielen Fans reicht das nicht. Sie nehmen sich die Klemmbausteine stattdessen, um eigene Kreationen zu erschaffen. Wenige sind dabei so beeindruckend wie bei diesem Dad, der eigentlich nur gemütlich in seiner Garage vor sich hinbasteln möchte.

"Dein Vater ist ein absoluter Künstler!"

Dass wir die Kreationen dieses LEGO-Bauers überhaupt zu Gesicht bekommen, ist seinem Sohn oder seiner Tochter zu verdanken. Redditor Spiritual-Phase-2254 fand die Bauwerke seines Dads nämlich so beeindruckend, dass er heimlich zwei Fotos davon geschossen und sie mit der Community geteilt hat.

Und wir sind froh, dass die Bilder ihren Weg ins Netz gefunden haben. Was der Dad hier nämlich ohne Anleitung und quasi komplett "frei Schnauze" erschafft, kann sich wirklich sehen lassen.

Das erste Foto zeigt etwa eine ziemlich große Stadtmauer mit Häuserfront, in zwei weiteren Beiträgen hat Spiritual-Phase-2254 inzwischen auch ein komplettes Haus, das sich aufklappen lässt und eine weitere mittelalterliche Hausfront mit liebevoll eingerichteten Innenräumen geteilt.

Die Community zeigt sich über die Kreationen auf jeden Fall begeistert. Der erste Beitrag allein hat inzwischen über 5.800 Upvotes gesammelt.

In den Kommentaren nennen die Fans den leidenschaftlichen Dad immer wieder Master Builder (zu Deutsch: Meisterbauer) – eine Referenz auf den LEGO-Film, aber auch auf Menschen, die hauptberuflich eigene LEGO-Modelle bauen, teils sogar von LEGO offiziell zertifiziert (sogenannte LCPs).

Viele User wünschen sich auch weitere Bilder oder dass der Dad gar Anleitungen teilt. Was natürlich schwer sein dürfte, wenn er einfach so vor sich hinbaut. Außerdem kauft er sich wohl keine kompletten Sets als Grundlage, sondern einfach kistenweise lose Teile.

Der Dad selbst war übrigens ziemlich überrascht über die positiven Reaktionen aus der Community. Bislang hatte er nur für sich gebaut und seine Kreationen höchstens mit der eigenen Familie geteilt, weil er zu schüchtern war. Das positive Feedback scheint ihm aber eine Menge Selbstvertrauen gegeben zu haben, sodass er jetzt ein paar weitere Sets teilen will.

Habt ihr schon einmal etwas Eigenes aus einem LEGO-Set gebaut?