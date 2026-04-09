LEGO-Fan verpasst der Enterprise einen funktionierenden Phaser – und baut sich damit seine eigene Star-Trek-Schlacht

LEGO-Modelle sehen im Regal oft schon gut aus. Aber um eine wirklich lebendige Szene zu erzeugen, muss man als Baumeister*in selbst Hand anlegen. Genau das hat ein Fan mit ein paar LEDs gemacht – und seine Enterprise kurzerhand in eine Kampfszene direkt aus der Serie verwandelt.
Eine Schlacht direkt aus dem Dominion-Krieg
Der Nutzer ViolentSnowFox hat seiner LEGO-Enterprise einen leuchtenden Phaser verpasst. Der Strahl trifft ein Kriegsschiff des Dominion – genauer gesagt einen Galor-Kreuzer – und sorgt dort für einen passenden Explosionseffekt.
Das Ganze ist Teil eines größeren Projekts. Der Nutzer arbeitet aktuell an einer Szene aus dem Dominion-Krieg, die später in seinem Büro stehen soll. Die Enterprise bildet dabei das Herzstück, weitere Effekte wie Torpedos sind bereits geplant.
Ein paar LEDs mit großer Wirkung
Der Trick hinter dem Effekt ist eigentlich simpel: Für den Phaser wurden transparente Rundsteine aneinandergereiht, durch die ein LED-Band läuft.
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Die Stromversorgung steckt im Sockel der Enterprise. Zuvor hatte der Bastler bereits Warpspulen und Deflektor beleuchtet, das LED-Band musste also nur noch integriert werden.
Von den Phaserbänken zieht sich das Licht durch den gesamten Strahl bis ins gegnerische Schiff, wo es den Treffer ebenfalls erleuchtet.
Inspiriert wurde der Bau durch ein anderes LEGO-Projekt, bei dem ein ähnlicher Trick für Godzilla genutzt wurde. Dort verlief ebenfalls ein LED-Band vom Maul des Monsters bis zur Explosion.
LEGO Star Trek ist größer, als man denkt
Star-Trek-LEGO-Fanprojekte gibt es übrigens viele. Denn im Gegensatz zu Star Wars existieren hier kaum offizielle Sets. Umso aktiver ist die Community, etwa in Subreddits wie r/StarTrekBricks, wo Fans Schiffe der Sternenflotte, Klingonen oder Romulaner nachbauen.
Auch das Dominion-Schiff in dem Diorama ist komplett selbst gebaut. Die Baupläne stellt der Nutzer zur Verfügung. Wer die Szene nachbauen will, muss also nur zu den Klemmbausteinen greifen.
Habt ihr eure LEGO-Modelle schon mal so umgebaut – oder bleiben sie bei euch einfach im Regal stehen?
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