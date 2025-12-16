LEGO-Fan baut sich das wohl krasseste Todesstern-Modell, das wir bisher gesehen haben - und selbst der 850 Euro teure UCS-Millenniumfalke passt rein

Der aktuelle LEGO-Todesstern kommt eher durchwachsen an. Ein Fan hat das selbst in die Hand genommen und ein viel cooleres Modell gebaut.

Eleen Reinke
16.12.2025 | 19:00 Uhr

In diesem Todesstern stecken bereits 3 Monate Arbeit und tausende LEGO-Steine. (Bild: ReddituserTheBuildSeal) In diesem Todesstern stecken bereits 3 Monate Arbeit und tausende LEGO-Steine. (Bild: Reddit/user/TheBuildSeal)

Das neueste Star Wars Todesstern-Modell von LEGO gehört zu den kontroverseren Sets unter Fans. Nicht nur ist es das bislang teuerste Set überhaupt, am Ende gibt es für knapp 1000 Euro nicht einmal den ganzen Todesstern, sondern nur einen Querschnitt.

Manch ein Fan nimmt sich das wohl zum Anlass, stattdessen sein eigenes Modell aus Klemmbausteinen zu bauen. So auch ein Redditor, der schon seit Monaten an einem gigantischen Projekt werkelt.

LEGO-Fans feiern Todesstern, der nicht einmal mehr durch die Tür passt

Insgesamt drei Monate hat Reddit-User TheBuildSeal bereits solo an seinem ganz eigenen Modell des Todessterns aus Star Wars gewerkelt und ist dabei noch längst nicht fertig. Wie riesig das mehrstöckige Modell ist, lässt sich rein an den Bildern kaum erkennen.

Aber der Millenniumfalke, der hier in der Hangerbucht parkt, gibt einen ziemlich guten Hinweis: Das offizielle Raumschiff-Modell ist nämlich 84 Centimeter lang und 56 Centimeter breit – und hat im Eigenbau von TheBuildSeal noch reichlich Platz zu den Seiten!

Entsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass hier jede Menge Details zu finden sind. So ziemlich jede Szene, nach der die begeisterte Community in den Kommentaren fragt, ist enthalten: Der Imperator, der von Vader in den Reaktorschacht geworfen wird, die Müllpresse, das Duell zwischen Luke und Vader, die Zelle mit Prinzessin Leia und dutzende weitere Details.

User Twonkytwonker fasst die Stimmung der Community ganz gut zusammen:

"Beeindruckend wird dem gar nicht gerecht, wow"

Video starten 1:53 Wir haben die LEGO Icons 10356 Star Trek Enterprise NCC-1701-D bereits gebaut und so sieht sie aus


Wie viele Steine TheBuildSeal inzwischen verbaut hat, weiß er übrigens selbst nicht. Es dürften aber tausende sein, wenn wir uns das Modell so anschauen. In jedem Falle ist es inzwischen zu groß, um noch durch die Tür zu passen.

Um die nötigen Klemmbausteine dafür zusammen zu bekommen und den Preis einigermaßen in Grenzen zu halten, hat der Fan hauptsächlich auf günstige Second Hand-Angebote mit Einzelteilen gesetzt.

Als nächstes sind für das Set dann noch eine Cafeteria und Teile der Außenhülle geplant. Danach will TheBuildSeal das Modell aber nicht einfach in die Ecke stellen, sondern zur Freude der Community tatsächlich seine Kinder damit spielen lassen.

Mental stellt sich der Fan hier wohl schon darauf ein, dass die Kleinen einiges kaputtmachen dürften. Nur den Millenniumfalken wird er dann doch lieber in Sicherheit bringen.

Hättet ihr mal Lust auf so ein riesiges Projekt?

