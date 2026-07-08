Pokémon und LEGO enthüllen neue große Sets und es gibt zum ersten Mal Minifiguren, die wahrscheinlich sündhaft teuer werden

Großer Pokéball - kleine Menschen - noch kleinere Pokémon. Dieses Set hält die eine oder andere Überraschung parat. Bild: LEGO

Es gibt mal wieder Nachschub aus der 18+ Reihe von LEGO. Nicht zum ersten Mal arbeitet der Konzern hier mit Pokémon zusammen, um uns diesmal unter anderem einen aufklappbaren Pokéball samt Innenleben zu präsentieren. Mit im Paket sind drei klassische LEGO-Figuren und zwei winzige Pokémon. Was es mit denen auf sich hat, wie das Innere des Sets aussieht und sonstige Eckdaten, erfahrt ihr hier.

Innere Werte

Gebt´s zu. Wir haben uns alle schon gefragt, wie genau es in einem Pokéball aussieht. Ist das überhaupt artgerechte Haltung? Gibt es genügend Platz, Wasser und Futter? Kriegen unsere felligen, steinigen und spektralen Freunde denn auch genügend Luft? So ein Ball passt schließlich bequem in die Hand, während manche Pokémon ein Mehrfamilienhaus klein aussehen lassen können. Also wie geht das?

1:41 LEGO Pokémon: So laufen die Kämpfe zwischen den Baustein-Monstern mit Smart Brick ab

Autoplay

Fan-Darstellungen reichen von bitteren Satiren, in denen Pokémon tatsächlich in diesen kleinen Ball gequetscht werden, bis hin zu komplett eingerichteten Wohnungen, in denen Pikachu und Freunde nach Herzenslust herumtollen, sich etwas zu Essen machen und spielen können. Von offizieller Seite hält man sich dagegen eher zurück. Nur sehr selten erhaschen wir in der Serie mal einen Blick in einen Pokéball und können nicht viel sagen, außer dass irgendeine Technik in ihm verbaut zu sein scheint.

LEGO hält sich mit dieser Frage tatsächlich gar nicht weiter auf. In ihrem Pokéball findet man nämlich ausschließlich Schauplätze aus der Außenwelt. Professor Eichs Labor mit ein paar Pokébällen darin, sowie eine grüne Wiese, die augenscheinlich für Duelle gedacht ist. Der Stil hat ein bisschen etwas von Polly Pocket oder den alten Star Wars-Köpfen von Darth Vader oder Yoda, die man ebenfalls aufklappen konnte, um kleine Nachbildungen von Sets aus den Filmen zu finden.

Was ist dran? Was ist drin?

Das Set besteht aus einem großen, aufklappbaren Pokéball auf einem Sockel aus Pflanzen. Klappt man das Set auf, findet man in der Oberseite die Theke von Professor Eichs Labor, auf der bereits drei deutlich kleinere Pokébälle liegen. Die Unterseite ist eine grüne Wiese mit zwei Steckplätzen für die Pokémon-Kämpfe. Zu beiden Seiten klappen außerdem Grasflecken aus, auf denen die Duellanten positioniert werden können.

Mit im Gepäck sind Figuren von Professor Eich, sowie die Duellanten Picknickerin und Rot. Besonderes Augenmerk gilt den Minifiguren von Pikachu und Evoli, die im Netz bereits recht beliebt und die inoffiziellen Stars des Sets sind. Den sogenannten "Pokéball mit beeindruckenden Trainermomenten" aus 2.368 Teilen bekommt ihr ab dem 1. Oktober für 259,99 €.

Das Pokéball-Set ist nicht die einzige Neuankündigung. LEGO bringt außerdem ein großes Rayquaza mit angebauter Himmelturm-Szene als Sockel heraus. Des weiteren kommen große Versionen von Arkani und Mampfaxo auf den Markt. Auch Rot als große Minifigur ist mit dabei.

Interessiert euch das neue Pokéball-Set, oder eines der anderen? Ist LEGO vielleicht gar nicht euer Ding? Warum/Warum nicht?