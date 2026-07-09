"Man sieht ihn zwei Mal im Trailer": GTA 6-Fans fragen sich, wer hinter diesem Charakter steckt und haben eine ziemlich einleuchtende Antwort

Die GTA-Community auf Reddit ist einem noch unbekannten Charakter auf der Spur.

Profilbild von Jonas Herrmann

Jonas Herrmann
09.07.2026 | 17:30 Uhr

Wer ist wohl der Unbekannte aus den Trailern? Wer ist wohl der Unbekannte aus den Trailern?

Rockstar hält sich mit Details zu GTA 6 weiterhin bewusst zurück und viele Infos werden wir wohl erst beim Spielen selbst herausfinden. Spekuliert wird online natürlich trotzdem und zu einem Charakter aus dem zweiten Trailer gibt es eine naheliegende Theorie.

Wer ist der Bekannte von Lucia und Jason?

Es gibt wohl kaum ein Detail aus den beiden Trailern und den veröffentlichten Screenshots, das die Fans nicht schon genaustens untersucht und analysiert haben. Auf Reddit kam zuletzt trotzdem nochmal die Frage auf, was es mit einem bestimmten Charakter auf sich haben könnte.

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Es geht dabei um eine Figur, die gleich zweimal im zweiten Trailer zu sehen ist und eng mit den beiden Hauptcharakteren Jason und Lucia verbandelt zu sein scheint.

Zuerst ist er bei etwa Minute 1:31 zusammen mit den beiden in einer Strandbar zu sehen, später bei Minute 2:05 nehmen die drei zusammen in einem Nachtclub ein Video auf. Reddit-User "sarah_herself" fragt deshalb, um wen es sich dabei handeln könnte.

Bei den vorgestellten Charakteren wird er übrigens nicht erwähnt. Den Post findet ihr hier:

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In den Kommentaren gibt es eine Reihe von Theorien, bei denen sich viele Fans einig zu sein scheinen. So gehen viele User davon aus, dass es sich dabei um ein Familienmitglied von Lucia handelt, vielleicht sogar ihren Bruder.

Er könnte nach Vice City kommen, um dort das Nachtleben zu genießen, und dann in Schwierigkeiten geraten, so die Theorie. Einige User scheinen auch zu denken, dass er das Ende des Spiels nicht erleben wird – nicht unüblich für Nebencharaktere, die mit der Hauptfigur emotional eng verknüpft sind.

Dass Rockstar ihn bisher noch nicht genauer vorgestellt hat, könnte damit zusammenhängen, dass er eine wichtige Rolle spielt, oder eine solche Vorstellung würde schon zu viel über die Geschichte des Spiels verraten. So oder so sind wir in jedem Fall gespannt auf seine Auftritte.

Was denkt ihr? Um wen könnte es sich dabei handeln?

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