97% bei Rotten Tomatoes: Die Muppet Show feiert nach 45 Jahren ein grandioses Comeback, und das mit fast perfekten Kritiken

Kermit, Miss Piggy und all die anderen Muppets geben sich noch einmal die Ehre.

Dass wir das noch erleben dürfen: Die Muppet Show kehrt nicht etwa mit einem halbgaren, mittelwitzigen Kinofilm zurück, sondern genau so, wie wir uns das alle immer gewünscht haben. Das neue Special kann seit Kurzem auf Disney+ angeschaut werden und sorgt sowohl bei Fans als auch Kritiker*innen für große Begeisterung.

Kermit, Miss Piggy und der Rest der Muppets sind wieder da!

Die Muppets hatten einen echten Run. Jim Hensons Original-Show startete 1976 im Fernsehen und lief bis zum Jahr 1981. Innerhalb dieser eigentlich recht kurzen Zeitspanne haben sich Kermit, Miss Piggy und der Rest der Bande extrem erfolgreich ins kulturelle Gedächtnis dieser Welt eingebrannt. So sehr, dass auch 50 oder 45 Jahre später alle noch ausflippen, wenn es ein richtiges Revival gibt. Hier könnt ihr euch den Trailer dazu ansehen:

1:32 Die Muppet Show feiert nach 45 Jahren ihr Comeback bei Disney+

Autoplay

45 Jahre nach dem offiziellen Ende der Muppet Show kehrt sie wieder auf die heimischen Bildschirme zurück. Und alles ist wie immer: Sowohl vor als auch hinter den Kulissen ist einiges los und alles geht drunter und drüber. Aber wer will es den liebenswerten Puppen auch verdenken? Kein Wunder, dass sie nach all der Zeit ein kleines bisschen eingerostet sind.

Aber nichtsdestotrotz sitzen die Pointen immer noch und die liebenswürdigen Figuren haben nach wie vor ihr Herz am rechten Fleck. Das funktioniert nicht nur dank der rosaroten Nostalgiebrille: Auf Rotten Tomatoes kommt das neue Muppets-Special auf einen Kritik-Score von 97 % beim Tomatometer und auf 98 % beim Zuschauerscore, dem Popcornmeter. Viel besser geht es nicht!

In den Kommentaren und Kritiker*innen-Reviews wird alles mögliche gelobt: So sind etwa alle Lieblingsfiguren mit von der Partie, es wurde nichts verhunzt und Seth Rogen und Co ist es offensichtlich einfach erfolgreich gelungen, diese Legende wiederzubeleben. Das Ganze sehe nicht nur so aus wie früher, sondern fühle sich auch so an. Über allem stehe aber auch, dass es einfach Spaß mache und witzig sei, dieser Rückkehr beizuwohnen.

Im Mittelpunkt stehen hier neben Kermit, dem Frosch und Miss Piggy sowie den ganzen anderen Muppets auch wieder ein paar wenige, echte Menschen. Allen voran wäre da natürlich Sabrina Carpenter, die ihre Sache ganz hervorragend macht. Auch Seth Rogen, der auch als Produzent mit an Bord ist, ist die Freude sichtlich anzumerken.

Der einzige Haken an der Sache ist wohl der, dass dieses Muppets-Revival leider nur ein halbstündiges Special ist. Aber bei entsprechendem Erfolg könnte es durchaus sein, dass wir nach diesem Testballon noch deutlich mehr von den Muppets zu Gesicht bekommen. Ihr könnt euch das Special beim kostenpflichtigen Streaming-Service Disney+ ansehen.

Wie findet ihr die Rückkehr der Muppet Show? Hofft ihr auf mehr?