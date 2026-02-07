Vater erfüllt den LEGO-Wunsch seiner Tochter und das Ergebnis ist grandios - "Wenn deine Tochter das Twilight-Haus will, dann holst du deiner Tochter das Twilight-Haus"

Twilight- und Meme-Fans lieben diese Szene wohl gleichermaßen.

Es gibt immer wieder LEGO-Sets, die zu unbeliebteren oder unbekannteren Themenwelten gehören und deshalb schnell übersehen werden können. Wusstet ihr etwa, dass 2025 ein ziemlich cooles Set zu den Twilight-Filmen erschienen ist?

Twilight-Set ist perfekt für Architektur-Fans

Die Twilight-Filme haben polarisiert, wie es wohl nur wenigen Produktionen gelungen ist. Manche lieben den Mix aus Romantik und Fantasy, andere sind der Meinung, dass Twilight das schlimmste ist, was Vampiren seit der Erfindung von Knoblauch widerfahren ist.

Auf welcher Seite man auch steht (vielleicht auch einfach irgendwo dazwischen), das passende LEGO-Set sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Der Reddit-User "MrMiller52" hat es kürzlich auf Reddit mit anderen LEGO-Fans geteilt und dabei gezeigt, dass es einfach ein cooles Set ist.

Der User hat es, laut eigener Aussage, für seine sechsjährige Tochter gekauft und mit ihr zusammen übers Wochenende aufgebaut. Wie gut das Endergebnis aussieht, könnt ihr euch hier in dem Post anschauen:

Mehr Infos zum Set:

Titel: LEGO Ideas 21354 Das Haus der Cullens aus Twilight

Teile: 2001

Minifiguren: 7

Preis: 219,99 Euro

In den Kommentaren ist die Begeisterung für das Set groß. Das liegt vor allem daran, dass das Haus einfach richtig gut aussieht. Gerade im Vergleich zu anderen LEGO-Häusern fällt es durch große Fenster und einen einzigartigen Aufbau auf.

Ein User schreibt etwa, dass er sich für moderne Architektur interessiert und sich deshalb auch überlegt, das Set einfach zu kaufen. Andere geben an, überhaupt keine Meinung oder Ahnung von Twilight zu haben, das Haus aber super finden.

Auch neben dem Creel House aus Stranger Things würde das Haus der Cullens vermutlich fantastisch aussehen. Wer sich seine eigene Mystery-Fantasy-Stadt bauen möchte, findet hier den wohl perfekten Start. Edward, Bella und Jacob sind als Minifiguren natürlich ebenfalls enthalten.

Wie gefällt euch das LEGO-Twilight-Set? Habt ihr es vielleicht schon selbst aufgebaut?