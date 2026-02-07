Vater erfüllt den LEGO-Wunsch seiner Tochter und das Ergebnis ist grandios - "Wenn deine Tochter das Twilight-Haus will, dann holst du deiner Tochter das Twilight-Haus"

Wer auf der Suche nach einem richtig coolen LEGO-Haus ist, sollte sich dieses Set genauer anschauen.

Jonas Herrmann
07.02.2026 | 17:45 Uhr

Twilight- und Meme-Fans lieben diese Szene wohl gleichermaßen. Twilight- und Meme-Fans lieben diese Szene wohl gleichermaßen.

Es gibt immer wieder LEGO-Sets, die zu unbeliebteren oder unbekannteren Themenwelten gehören und deshalb schnell übersehen werden können. Wusstet ihr etwa, dass 2025 ein ziemlich cooles Set zu den Twilight-Filmen erschienen ist?

Twilight-Set ist perfekt für Architektur-Fans

Die Twilight-Filme haben polarisiert, wie es wohl nur wenigen Produktionen gelungen ist. Manche lieben den Mix aus Romantik und Fantasy, andere sind der Meinung, dass Twilight das schlimmste ist, was Vampiren seit der Erfindung von Knoblauch widerfahren ist.

Video starten 0:39 LEGO Creel House: Wir haben das Stranger Things-Set aufgebaut und stellen es euch im Video vor

Auf welcher Seite man auch steht (vielleicht auch einfach irgendwo dazwischen), das passende LEGO-Set sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Der Reddit-User "MrMiller52" hat es kürzlich auf Reddit mit anderen LEGO-Fans geteilt und dabei gezeigt, dass es einfach ein cooles Set ist.

Der User hat es, laut eigener Aussage, für seine sechsjährige Tochter gekauft und mit ihr zusammen übers Wochenende aufgebaut. Wie gut das Endergebnis aussieht, könnt ihr euch hier in dem Post anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Mehr Infos zum Set:

  • Titel: LEGO Ideas 21354 Das Haus der Cullens aus Twilight
  • Teile: 2001
  • Minifiguren: 7
  • Preis: 219,99 Euro

In den Kommentaren ist die Begeisterung für das Set groß. Das liegt vor allem daran, dass das Haus einfach richtig gut aussieht. Gerade im Vergleich zu anderen LEGO-Häusern fällt es durch große Fenster und einen einzigartigen Aufbau auf.

Derzeit beliebt bei GamePro.de
1
LEGO-Glückspilz kauft im Store ein paar Steine für 10 Euro und bekommt völlig überraschend einen Sack voll LEGO geschenkt
von Eleen Reinke
2
Ich habe schon mehr als 10.000 Stunden in diesem Rollenspiel verbracht und kriege immer noch nicht genug von der Open World
von Kevin Itzinger
3
"Das ist doch One Piece" 3.300 Jahre altes ägyptisches Dokument deutet Existenz von Riesen an und One Piece-Fans denken sofort an den Anime
von Myki Trieu

Ein User schreibt etwa, dass er sich für moderne Architektur interessiert und sich deshalb auch überlegt, das Set einfach zu kaufen. Andere geben an, überhaupt keine Meinung oder Ahnung von Twilight zu haben, das Haus aber super finden.

Auch neben dem Creel House aus Stranger Things würde das Haus der Cullens vermutlich fantastisch aussehen. Wer sich seine eigene Mystery-Fantasy-Stadt bauen möchte, findet hier den wohl perfekten Start. Edward, Bella und Jacob sind als Minifiguren natürlich ebenfalls enthalten.

Wie gefällt euch das LEGO-Twilight-Set? Habt ihr es vielleicht schon selbst aufgebaut?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Vater erfüllt den LEGO-Wunsch seiner Tochter und das Ergebnis ist grandios - Wenn deine Tochter das Twilight-Haus will, dann holst du deiner Tochter das Twilight-Haus

vor 12 Minuten

Vater erfüllt den LEGO-Wunsch seiner Tochter und das Ergebnis ist grandios - "Wenn deine Tochter das Twilight-Haus will, dann holst du deiner Tochter das Twilight-Haus"
97% bei Rotten Tomatoes: Die Muppet Show feiert nach 45 Jahren ein grandioses Comeback, und das mit fast perfekten Kritiken

vor einer Stunde

97% bei Rotten Tomatoes: Die Muppet Show feiert nach 45 Jahren ein grandioses Comeback, und das mit fast perfekten Kritiken
90 Punkte auf Metacritic! Das ist der erste Game of the Year-Kandidat für 2026   5     4

vor 6 Stunden

90 Punkte auf Metacritic! Das ist der erste Game of the Year-Kandidat für 2026
Start von Fortnite Chapter 7 Season 2 um zwei Wochen verschoben - das ist der neue Termin   1

vor 8 Stunden

Start von Fortnite Chapter 7 Season 2 um zwei Wochen verschoben - das ist der neue Termin
mehr anzeigen