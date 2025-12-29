Lego-Glückspilz hat als Kind seinen halbfertigen Sternenzerstörer verloren, weil die Eltern ihn einlagern mussten - nach 15 Jahren findet er ihn in perfektem Zustand wieder

Der glückliche Besitzer dieses Sternenzerstörers kann nach über einem Jahrzehnt endlich weiterbauen. (Bild: Reddit/user/mvp2399)

Wer schon einmal umgezogen ist, der kennt das vermutlich: Irgendetwas geht so gut wie immer kaputt oder verloren. Manchmal packt man Kartons aber auch einfach weg und findet sie dann erst Jahre später wieder.



Ähnlich ist es wohl auch diesem Fan ergangen: Vor 15 Jahren mussten seine Eltern seinen halb zusammengebauten LEGO-Sternenzerstörer einlagern. Jetzt hat er ihn wiederentdeckt und kann genau da weiterbauen, wo er aufgehört hat.

LEGO-Fan konnte Star Wars-Set als Kind nicht beenden, nach 15 Jahren bekommt er doch noch die Gelegenheit

Über diesen Fund dürfte sich Reddit-User mvp2399 ordentlich gefreut haben: Nach 15 Jahren hat er ein LEGO-Set wiedergefunden, das bei seinen Eltern bis dato eingelagert war. Die Verpackung sieht zwar schon ordentlich ramponiert aus, dem Innenleben sieht man aber kein Stück an, wie alt das Set bereits ist.

Stattdessen wartet der halb fertiggebaute Sternenzerstörer inmitten mehrerer Teile-Packungen darauf, beendet zu werden. Vermutlich würde er heutzutage nicht mehr annähernd so gut aussehen, wenn er nicht all die Jahre im Karton geschlummert hätte.

"Ich hab den Sternenzerstörer im Lager meiner Eltern gefunden, in genau dem Zusammenbau-Zustand, in dem er vor 15 Jahren war."

Viele User witzeln daraufhin natürlich in den Kommentaren, ob mvp2399 erwartet hätte, das sich der Bauzustand von alleine geändert hätte, seit er das Modell zum letzten Mal gesehen hatte. Tatsächlich steckt dahinter aber etwas mehr.

Wie mvp2399 berichtet, hatte seine Familie in seiner Kindheit das Haus verloren, weshalb die meisten seiner Besitztümer überhaupt erst eingelagert werden mussten. Der Fan hatte schlicht Angst, dass das Set beim Transport kaputt gegangen sei. Erst jetzt hat er wohl viele seiner Kindheits-Besitztümer wiedergesehen.

User LadyMillenialFalcon hat darauf die perfekte Antwort:

"Das ist einfach ein Geschenk deines Kindheits-Ichs an dein zukünftiges Erwachsenen-Ich"

Leider verrät mvp2399 in den Kommentaren nicht, ob tatsächlich alle Teile des LEGO Sternenzerstörers den Umzug überlebt haben. Wir hoffen es auf jeden Fall für ihn. Immerhin dürfte nur Weniges so zufriedenstellend sein, wie ein LEGO-Set fertigzustellen, an dem man theoretisch seit 15 Jahren arbeitet.

Was ist das älteste LEGO-Set, das ihr noch besitzt? Und habt ihr auch noch unfertige Modelle, die auf euch warten?