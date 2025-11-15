LEGO-Fan gräbt altes, seltenes Set aus der Kindheit wieder aus und baut es 25 später noch einmal zusammen

Die LEGO-Ritterburg hat jetzt ihren verdienten Platz im Regal bekommen.

Jonas Herrmann
15.11.2025 | 17:30 Uhr

Die kleine Burg ist wirklich ein cooles Set. (Bild: tommy-b-goode auf Reddit) Die kleine Burg ist wirklich ein cooles Set. (Bild: tommy-b-goode auf Reddit)

Neue LEGO-Sets aufzubauen, ist dank klarer Anweisungen und in mehrere Tüten aufgeteilten Teilen vergleichsweise einfach. Wenn ein Set aber mal in Bruchstücken in einer Kiste gelandet ist, wird es schon schwieriger. Ein Fan hat sich die Mühe gemacht und wurde mit Kindheitserinnerungen belohnt.

LEGO-Set nach 25 Jahren wiederentdeckt

Wer als Kind viel mit LEGO gespielt hat, dürfte das Dilemma kennen. Irgendwann landen auseinandergebaute Sets und einzelne Steine zusammen in einer riesigen Kiste und es ist kaum noch zu erkennen, was wohin gehört.

Video starten 8:35 Das neue Lego Batman klingt nach dem perfekten Spiel - mit einem großen Aber

Oft sind einzelne Teile auch verloren gegangen oder vom Staubsauger gefressen. Die Chancen, dass solche Sets noch einmal aufgebaut werden, stehen daher meist schlecht.

Der Reddit-User "tommy-b-goode" stand vor einem ganz ähnlichen Problem, wie er in einem Post im LEGO-Subreddit erzählt. Er wollte eine alte Ritterburg, mit der als Kind vor 25 Jahren viel gespielt hatte, wieder aufbauen, musste dafür aber sein ganzes LEG durchforsten.

Den Großteil der Steine hat er dabei tatsächlich gefunden und mit einer Anleitung aus dem Internet ist es ihm tatsächlich gelungen, das hübsche Mittelalter-Set zu rekonstruieren:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Was ist das für ein Set? Es handelt sich um das Set 6091 King Leo's Castle, das im Jahr 2000 exklusiv in den USA veröffentlicht wurde. Es besteht aus insgesamt 529 Teilen und beherbergt acht Minifiguren. Laut Bricklink werden gebrauchte Sets für um die 200 Euro gehandelt.

Auffällig ist vor allem die Basis des Sets, die eine Art Hügel zeigt, der bedruckt ist. Die Burg thront darauf und bietet viele kleine Details. Offenbar eignet sie sich auch gut zum Spielen und nicht nur als Deko-Objekt.

Derzeit Beliebt auf Gamepro.de
1
Where Winds Meet erscheint heute: Release-Uhrzeit, Preload, Downloadgröße und alle wichtigen Infos zum kostenlosen Action-RPG
von Samara Summer
2
PS Plus im Dezember 2025: Das erste Bonus-Spiel kennen wir jetzt schon - dieses Premium-Highlight erwartet euch noch
von Eleen Reinke
3
Pokémon hat gerade einfach so komplett neue Formen von Pikachu und Relaxo enthüllt
von Linda Sprenger

In den Kommentaren gibt es viele User, die sich über die herzerwärmende Geschichte freuen. Einige geben auch an, dass sie das Set ebenfalls besessen haben oder es damals unbedingt haben wollten. Dass es dem User gelungen ist, es nach so vielen Jahren wieder zusammenzusetzen, ist ein echter Erfolg.

Wie gefällt euch die Ritterburg? Habt ihr auch noch LEGO-Sets aus eurer Kindheit?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Battlefield 6-Fan gelingt nach 65 Versuchen ein Battle Royale-Sieg mit 0 Abschüssen, indem er sich am Ende in einer Röhre versteckt

vor 46 Minuten

Battlefield 6-Fan gelingt nach 65 Versuchen ein Battle Royale-Sieg mit 0 Abschüssen, indem er sich am Ende in einer Röhre versteckt
Spielerin kauft online einen Game Boy Advance für ihre Verlobte und merkt dann, dass darauf der Name Kevin eingeritzt ist   26  

vor 47 Minuten

Spielerin kauft online einen Game Boy Advance für ihre Verlobte und merkt dann, dass darauf der Name "Kevin" eingeritzt ist
Ich kann nicht der Einzige sein, dem das aufgefallen ist: Red Dead Redemption 2-Fan erkennt verdächtige Parallele zwischen der allerersten und letzten Mission des Spiels

vor einer Stunde

"Ich kann nicht der Einzige sein, dem das aufgefallen ist": Red Dead Redemption 2-Fan erkennt verdächtige Parallele zwischen der allerersten und letzten Mission des Spiels
LEGO-Fan gräbt altes, seltenes Set aus der Kindheit wieder aus und baut es 25 später noch einmal zusammen

vor einer Stunde

LEGO-Fan gräbt altes, seltenes Set aus der Kindheit wieder aus und baut es 25 später noch einmal zusammen
mehr anzeigen