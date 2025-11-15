LEGO-Fan gräbt altes, seltenes Set aus der Kindheit wieder aus und baut es 25 später noch einmal zusammen

Die kleine Burg ist wirklich ein cooles Set. (Bild: tommy-b-goode auf Reddit)

Neue LEGO-Sets aufzubauen, ist dank klarer Anweisungen und in mehrere Tüten aufgeteilten Teilen vergleichsweise einfach. Wenn ein Set aber mal in Bruchstücken in einer Kiste gelandet ist, wird es schon schwieriger. Ein Fan hat sich die Mühe gemacht und wurde mit Kindheitserinnerungen belohnt.

LEGO-Set nach 25 Jahren wiederentdeckt

Wer als Kind viel mit LEGO gespielt hat, dürfte das Dilemma kennen. Irgendwann landen auseinandergebaute Sets und einzelne Steine zusammen in einer riesigen Kiste und es ist kaum noch zu erkennen, was wohin gehört.

Oft sind einzelne Teile auch verloren gegangen oder vom Staubsauger gefressen. Die Chancen, dass solche Sets noch einmal aufgebaut werden, stehen daher meist schlecht.

Der Reddit-User "tommy-b-goode" stand vor einem ganz ähnlichen Problem, wie er in einem Post im LEGO-Subreddit erzählt. Er wollte eine alte Ritterburg, mit der als Kind vor 25 Jahren viel gespielt hatte, wieder aufbauen, musste dafür aber sein ganzes LEG durchforsten.

Den Großteil der Steine hat er dabei tatsächlich gefunden und mit einer Anleitung aus dem Internet ist es ihm tatsächlich gelungen, das hübsche Mittelalter-Set zu rekonstruieren:

Was ist das für ein Set? Es handelt sich um das Set 6091 King Leo's Castle, das im Jahr 2000 exklusiv in den USA veröffentlicht wurde. Es besteht aus insgesamt 529 Teilen und beherbergt acht Minifiguren. Laut Bricklink werden gebrauchte Sets für um die 200 Euro gehandelt.

Auffällig ist vor allem die Basis des Sets, die eine Art Hügel zeigt, der bedruckt ist. Die Burg thront darauf und bietet viele kleine Details. Offenbar eignet sie sich auch gut zum Spielen und nicht nur als Deko-Objekt.

In den Kommentaren gibt es viele User, die sich über die herzerwärmende Geschichte freuen. Einige geben auch an, dass sie das Set ebenfalls besessen haben oder es damals unbedingt haben wollten. Dass es dem User gelungen ist, es nach so vielen Jahren wieder zusammenzusetzen, ist ein echter Erfolg.

Wie gefällt euch die Ritterburg? Habt ihr auch noch LEGO-Sets aus eurer Kindheit?