"Ich kann nicht der Einzige sein, dem das aufgefallen ist": Red Dead Redemption 2-Fan erkennt verdächtige Parallele zwischen der allerersten und letzten Mission des Spiels

Könnten die Wölfe am Anfang von RDR2 ein Hinweis auf das Ende des Spiels sein? Zumindest eine Parallele lässt sich hier ziehen.

Eleen Reinke
15.11.2025 | 18:11 Uhr

Wir vermuten, dass Arthur uns so angucken würde, wenn wir jetzt einen Der mit dem Wolf tanzt-Witz machen. Wir vermuten, dass Arthur uns so angucken würde, wenn wir jetzt einen "Der mit dem Wolf tanzt"-Witz machen.

Der Wolf spielt in Red Dead Redemption 2 eine durchaus symbolische Rolle. Nirgendwo wird das deutlicher als in Arthurs Traum am Ende: Je nachdem, wie ehrenhaft wir waren, bekommen wir einen Wolf oder einen Hirsch zu sehen.

Das ist aber womöglich nicht das enzige Mal, dass Wölfe eine besondere Bedeutung im Spiel haben. Unsere allererste Konfrontation mit einem Rudel könnte nämlich eine beabsichtigte Parallele zum Ende darstellen.

Achtung, Spoiler! Hier geht es um das Ende von Red Dead Redemption 2.

"Es ist wahrscheinlich 100% Absicht"

Viele Fans werden sich noch gut an eine der ersten Missionen in RDR2 erinnern, wo wir uns durch die schneebedeckten Berge kämpfen müssen, um John vor einem Rudel Wölfe zu retten.

Da ist es wohl kein Zufall, dass auch die allerletzte Hauptmission des Spiels (im Epilog) uns zurück in die Berge führt – nur dass wir diesmal John spielen und Jagd auf Micah machen. Reddit-User Florinelul101 ist dabei eine interessante Parallele zwischen den beiden Missionen aufgefallen.

Video starten 11:37 Red Dead Redemption 2 - Spoilerfreies Test-Video: Warum Rockstar von uns eine 96 bekommt

In der Rettungsmission am Anfang sehen wir uns nämlich genau drei Wölfen gegenüber, die sich von einem Vorsprung aus nähern – ganz ähnlich dieser Konfrontation am Ende mit Micahs Mitstreiter Joe und seinen beiden Kumpanen:

Manche Fans vermuten in den Kommentaren unter dem Post gar, dass es sich bei den Wölfen am Anfang direkt um Foreshadowing (also eine Vorausdeutung auf Kommendes) handeln soll. User CrispyHoneyBeef schreibt hier:

"Ist das etwa kein Hinweis? Es deutet an, dass Micah, Bill und Dutch Wölfe sind und du John vor ihnen retten wirst."

Florinelul101 hält die Szene gar nicht für so einen direkten Hinweis. Trotzdem denkt der Fan, dass Rockstar die Parallele absichtlich eingebaut hat:

"Ich dachte nicht, dass es Foreshadowing ist, sondern eher Symmetrie. Wie ein Gedicht, das mit dem selben Vers beginnt und endet. Es ist wahrscheinlich 100% Absicht."

Natürlich bleibt hier eine Menge Raum für Interpretation. Es lässt sich kaum beantworten, inwieweit genau diese Parallele beabsichtigt war. Viele Fans glauben aber zumindest daran. Immerhin ist Rockstar nicht umsonst für seine Detailverliebtheit berüchtigt. Da wirkt es nicht weit hergeholt, dass diese beiden thematisch passenden Szenen ganz bewusst ihren Weg ins Spiel gefunden haben könnten.

Was denkt ihr? Hat Rockstar das mit Absicht gemacht oder lesen Fans hier zu viel rein?

