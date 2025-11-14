Pokémon hat gerade einfach so komplett neue Formen von Pikachu und Relaxo enthüllt

Im neuen Gameplay-Deep Dive zu Pokémon Pokopia verstecken sich zwei neue Formen bekannter Taschenmonster.

Linda Sprenger
14.11.2025 | 08:25 Uhr

Pokopia zeigt Pikachu in komplett weiß. Pokopia zeigt Pikachu in komplett weiß.

Nintendo hat im Zuge der September 2025-Ausgabe der Direct wohl eines der ungewöhnlichsten Pokémon Spin-Offs aller Zeiten angekündigt: Pokémon Pokopia. Dahinter verbirgt sich eine Cozy-Lifesim, die nicht nur Taschenmonster-, sondern auch Animal Crossing-Fans erfreuen dürfte.

Gestern wurde ein ausführlicher Gameplay-Deep Dive veröffentlicht, der mehr von Pokopias Spielkonzept zeigt. Aber nicht nur das: Wer das etwa zehn Minuten lange Video bis zum Ende verfolgt, entdeckt im frischen Trailer komplett neue Formen von Pikachu und Relaxo.

So sehen die neuen Formen für Pikachu und Relaxo aus

Ab Minute 9:46 des neuesten Trailers (den wir für euch unten im Artikel auch noch einmal eingebettet haben) sehen wir ein weißlich leuchtendes Pikachu – eine Form des kultigen Mauspokémon, die wir bislang noch nirgendwo gesehen haben. Sie erinnert uns ein wenig an einen Geist.

Neue Pikachu-Form Neue Relaxo-Form


Auch das gemütliche Relaxo, ein weiteres Kultpokémon aus der 1. Generation aka Rot/Blau/Gelb, erhält in Pokopia eine neue Variante. Zu sehen ab Minute 10:00 im Pokopia-Trailer.

Die noch nie dagewesene Form des Normal-Pokémon erweckt den Anschein, dass sich Relaxo bei der Bisa-Familie hat inspirieren lassen. Der Mampfer kleidet sich in ein grünes, pflanzenartiges Kleid und schmückt sich mit einer Blüte auf dem Kopf. Lieben wir!

Video starten 10:34 Pokémon Pokopia zeigt 10 Minuten neues Gameplay aus der gemütlichen Lifesim

In Pokopia schlüpfen wir in die Rolle eines Ditto, das wahlweise die Form eines Mädchens oder Jungen annehmen kann. Im Zuge unseres gemütlichen Abenteuers gestalten wir unseren eigenen Hof, lassen Pokémon darin einziehen, dekorieren unser Zuhause oder kümmern uns um unsere Felder.

Im Laufe des Abenteuers eignen wir uns die Fähigkeiten anderer Pokémon an und können unsere Pflanzen beispielsweise mit Aquaknarre sprießen lassen.

Pokémon Pokopia: Alle Infos zu Release, Plattform und Gameplay der ersten Poké-Lifesim für Animal Crossing-Fans
von Maximilian Franke
Release steht: Das spannendste Pokémon-Spiel seit Jahren erscheint Anfang 2026
von Maximilian Franke

Pokémon Pokopia erscheint am 05. März 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2.

Jetzt fragen wir wie immer euch: Was haltet ihr von den neuen Formen für Pikachu und Relaxo? Und: Habt ihr Lust auf Pokémon Pokopia? Was haltet ihr vom Spielkonzept des kommenden Spin-Offs? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion, wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.

Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Genre: Simulation

Release: 2026 (Switch 2)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
