LEGO-Fan baut sein erstes Set seit Jahren und ist so begeistert von LEGO Herr der Ringe, dass er daraufhin gleich 16 weitere Sets kauft

Dieser LEGO-Fan hat sich direkt eine ganze Sammlung zugelegt. (Bild: Typomancer auf Reddit)

Kennt ihr noch diese Fernsehsendung, in der Kinder in einem Spielzeugladen alles in ihren Einkaufswagen packen durften, was sie in kurzer Zeit gefunden haben? Ungefähr so muss sich dieser LEGO-Fan gefühlt haben.

LEGO-Fan deckt sich mit 16 neuen Sets auf einmal ein

Wer dem LEGO-Fieber einmal verfallen ist, dürfte das Dilemma kennen. Es gibt einfach zu viele coole Sets! Man kann sich kaum alle leisten, die man haben will und ausreichend Platz müsste auch erst einmal geschaffen werden.

All das scheint für den Reddit-User "Typomancer" kein Problem darzustellen. In einem aktuellen Post zeigt er seine beeindruckende Sammlung an noch verpackten LEGO-Sets. Insgesamt 16 teilweise riesige Boxen sind auf dem Bild zu sehen.

Laut eigener Aussage hat er im Juli 2025 einen neuen, gutbezahlten Job gefunden und sich mit dem "Der Herr der Ringe: Bruchtal"-Set belohnt. Das Aufbauen hat ihm offenbar so viel Spaß gemacht, dass er danach einfach alles bestellt hat, was ihm gefällt. Besonders Set mit Mittelalter-/Fantasy-Setting haben es ihm dabei angetan.

Eigentlich war sein Plan, einen Gaming-PC mit High-End-Komponenten zu kaufen, aber jetzt ist er froh, dass er sich stattdessen für LEGO entschieden hat. Die meisten Sets hat er dabei wohl im Sale gekauft, es sind auch exklusive BrickLink-Sets mit dabei.

Den Post könnt ihr euch hier ansehen:

Nach Bruchtal hat er außerdem auch schon das Dunggeons&Dragons-Set, den Mittelalter-Schmied und das Schiff aus One Piece gebaut. Als Nächstes ist entweder die Ritterburg oder Barad-Dur aus Herr der Ringe dran.

Teurer Spaß: Auch wenn viele der Sets im Sale gekauft wurden, dürfte der User ein ordentliches Sümmchen dafür hingeblättert haben. Die gezeigten "Herr der Ringe"-Sets kosten zusammen neu etwa schon knapp 1350 Euro.

Der Drache aus D&D liegt bei 360 Euro und die Burg der Löwenritter wird für 400 Euro verkauft. So oder so dürften also mehrere tausend Euro zusammengekommen sein.

In den Kommentaren gibt es viel Anerkennung für die Hingabe und auch für den LEGO-Geschmack des Users. Einige User geben auch noch weitere Sets, die ihnen besonders gut gefallen haben, als Tipps. Die wichtigste Frage wird natürlich auch gestellt: Was ist das für ein Job und werden da noch Leute gesucht?

Was sagt ihr dazu? Ein Traum oder einfach zu viel auf einmal.