LEGO WM-Pokal offiziell angekündigt - Zur Fußball-WM 2026 können wir einen eigenen Pokal zusammenbauen: Alles zu Release und Preis

Dem WM-Pokal gibt es bald auch aus LEGO.

Nächsten Sommer findet die FIFA-Fußballweltmeisterschaft der Männer in den USA, Kanada und Mexiko statt. Passend dazu hat LEGO jetzt eine offizielle Klemmbausteinchenvariante des kultigen WM-Pokals angekündigt, die im Frühjahr 2026 auf den Markt kommen soll – damit wir diese dann (hoffentlich) bald gemeinsam mit Wirtz, Woltemade und Co. vor dem Fernseher in die Höhe strecken können.

Wann der LEGO WM-Pokal erscheint und was er kostet

Release: Der WM-Pokal erscheint am 01. März 2026 und kann bereits bei LEGO vorbestellt werden.

Der WM-Pokal erscheint am 01. März 2026 und kann bereits bei LEGO vorbestellt werden. Offizieller Preis: 179,99 Euro

179,99 Euro Größe (Höhe) des Pokals: 36 cm (der originale WM-Pokal ist 36,8 cm hoch)

Der WM-Pokal mit der Setnummer 43020 gehört zu einer neu angekündigten Themenwelt, den sogenannten LEGO Editions. Dazu sollen laut Stonewars weitere LEGO-Sets mit Sportbezug gehören, angeblich auch Formel 1-Helme, die wir zusammenbauen können.

Der größtenteils aus metallic-goldenen Steinen bestehende Pokal setzt sich aus 2842 Teilen zusammen und wird laut LEGO ab einem Alter von 12 Jahren empfohlen. Im Set ist nicht nur die Trophäe selbst enthalten, sondern auch eine Minifigur, die sich in einem separaten Fach im "Kopfteil" bzw. in der Weltkugel des Pokals befindet.

Die Weltkugel kann aufgeklappt werden; im Inneren befindet sich ein Mini-Fußballfeld sowie ein kleines LEGO-Modell des offiziellem WM 26-Logos. Die Minifigur selbst hält als kleines Easter-Egg nochmals eine kleinere Version des Pokals in der Hand, wie wir auf den oberen Bildern erkennen können.

Die FIFA Fußballweltmeisterschaft der Männer findet übrigens von Donnerstag, dem 11. Juni 2026, bis Sonntag, dem 19. Juli 2026 in Kanada, Mexiko und den USA statt.

Und falls ihr euch fragt, wie viel eigentlich der originale WM-Pokal wert ist: Basierend auf dem aktuellen Goldpreis (Stand 27. November 2025) liegt der Materialwert aktuell bei 421.000 Euro.

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer unsere liebe GamePro-Community: Was ist eure Meinung zum Bausteinchen-WM-Pokal? Werdet ihr ihn euch holen? Schreibt uns eure Antworten gerne unten in die Kommentarsektion.