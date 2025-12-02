Elden Ring Nightrein-DLC The Forsaken Hollows erscheint übermorgen: Release-Uhrzeit, neue Klassen und alle Infos zum Launch

Wir haben die Release-Uhrzeit des DLCs sowie alle wichtigen Infos auf einen Blick für euch

Übermorgen erscheint endlich der DLC, der eigentlich nie erscheinen sollte. Vor Release hieß es nämlich zunächst, Elden Ring: Nightreign bekäme nach dem Launch keine neuen Inhalte mehr. Aber nach kostenlosen neuen Boss-Varianten und Modi erscheint jetzt auch die kostenpflichtige Erweiterung The Forsaken Hollows mit zwei neuen Klassen, zwei neuen Nachtfürsten, einer Verschobenen Erde und mehr.

Wir haben für euch alles, was ihr zum Start wissen müsst und informieren euch, falls es am Release-Tag zu Serverproblemen kommen sollte.

Release-Uhrzeit: Wann erscheint The Forsaken Hollows?

Bandai Namco hat inzwischen auch die Release-Uhrzeit verraten. Der DLC erscheint am 4. Dezember, beziehungsweise direkt in der Nacht vom 3. auf den 4. Dezember. In Deutschland könnt ihr auf Konsolen und PC zur selben Zeit loslegen, nämlich direkt um Mitternacht.

4. Dezember 0.00 Uhr

Was kostet The Forsaken Hollows?

Für 15 Euro könnt ihr Nightreign auf die Deluxe Edition upgraden und bekommt damit nicht nur The Forsaken Hollows, sondern zusätzlich das digitale Artbook und den digitalen Mini-Soundtrack.

Welche neuen Klassen stecken in The Forsaken Hollows?

Im DLC stecken zwei neue Klassen, Scholar und Undertaker. Im Trailer könnt ihr euch die passive Fähigkeit, die Ultimate und das Charaktertalent des Scholars genauer anschauen:

Scholar : Ein Gelehrter, der durch die Zwischenlande wandert. Mit seinen beeindruckenden arkanen Fähigkeiten verschafft er sich durch Beobachtung des Schlachtfeldes unglaubliche Vorteile.

: Ein Gelehrter, der durch die Zwischenlande wandert. Mit seinen beeindruckenden arkanen Fähigkeiten verschafft er sich durch Beobachtung des Schlachtfeldes unglaubliche Vorteile. Undertaker: Eine Äbtissin, die den Auftrag erhielt, den Nachtfürsten zu töten. Mit beeindruckender Kraft und Glauben schickt sie ihre Feinde mit gnadenloser Effizienz ins Jenseits.

Neue Bosse und Shifting Earth

Mit dem DLC könnt ihr euch zwei neuen Nightlords, also Nacht 3-Bossen stellen. Im Trailer war unter anderem schon ein Kampf zu sehen, in dem wir nahezu einem ganzen Heer gegenüberstehen. Das dürfte spannend werden. Hinzu kommen aber auch weitere Feldbosse. Diese dürften zum Großteil bereits bekannt sein.

So werden wir es beispielsweise mit dem tanzenden Löwen aus Shadow of the Erdtree zu tun bekommen und auch Gladius zwischendurch bekämpfen, und nicht nur als Nightlord.

Daneben gibt es auch eine neue Verschobene Erde (Shifting Earth), also eine Karten-Modifikation, ähnlich des Kraters oder Noklateo. Sie heißt The Great Hollow und sieht nach einer ziemlich fiesen Höhle aus. Neben Feinden lauert dort auch ein gefährliches Miasma, das von Kristallen abstrahlt.

Was erhofft ihr euch von dem DLC? Spielt ihr noch aktiv?