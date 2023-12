LEGO Fortnite Sprengpulver finden: So stellt ihr Dynamit und Düsen her

Wir zeigen euch, wo ihr Sprengpulver in LEGO Fortnite findet.

LEGO Fortnite ist der neue Crafting-Survival-Modus, der mit dem Start der neuen Season im Free2Play-Hit von Epic Games gestartet ist. In einem Mix aus Minecraft und Zelda: Tears of the Kingdom sammelt ihr Ressourcen, bekämpft Gegner und baut eigene Kreationen. Für Fahr- und Flugzeuge braucht ihr Düsen und mit Dynamit könnt ihr ganze Gebäude in die Luft jagen. Für beide Items braucht ihr Sprengpulver. Wir zeigen euch, wo ihr die Ressource finden könnt.

So findet ihr Sprengpulver in LEGO Fortnite

Bei der Suche nach Sprengpulver seid ihr gerade zu Beginn einer neuen Partie vor allem auf Glück angewiesen. Beim Erkunden der Welt stolpert ihr immer wieder über verlassene Gebäude und Ruinen, in denen ihr für gewöhnlich ein bis zwei Truhen findet.

Auch in Höhlen sind häufig Truhen versteckt. Mit etwas Glück enthalten diese auch Sprengpulver. Lamas findet ihr seltener, aber diese können ebenfalls Sprengpulver liefern. Wenn ihr einen funkelnden LEGO-Stein seht, dann folgt diesem, um ein Lama zu finden.

Der zweite und deutlich zuverlässigere Weg, um in LEGO Fortnite Sprengpulver zu finden, ist das Besiegen von Gegnern. Piraten-Skelette werfen mit hoher Wahrscheinlichkeit Sprengpulver ab, wenn ihr sie erledigt. Ihr findet sie nachts im Strand- und Wüsten-Biom.

Da sie stärker sind als die "normalen" Skelette, solltet ihr euch gut ausrüsten und im besten Fall auch eine*n Dorfbewohner*in als Unterstützung mitnehmen. Wüsten und Strände sind meistens weit von eurem ursprünglichen Spawn entfernt, weshalb ihr sie normalerweise erst später im Spiel betretet.

So stellt ihr Dynamit und Düsen her

Folgendes benötigt ihr für ein Stück Dynamit:

1x Sprengpulver

3x Knorrenwurzelstab

Knorrenwurzelstäbe könnt ihr mithilfe eines Sägewerks aus Knorrenwurzeln herstellen. Wo ihr die Ressource findet, erklären wir euch in einem anderen Guide.

Das braucht ihr für eine kleine Düse:

1x Holzstab

1x Sprengpulver

1x Fackel

Und so stellt ihr die große Düse her:

3x Holzstab

2x Sprengpulver

1x Fackel

Mit kleinen und großen Düsen könnt ihr eigene Kreationen bestücken und sie so in Fahr- oder Flugzeuge verwandeln.

Sprengpulver ist also eine essenzielle Ressource, wenn ihr in LEGO Fortnite Dynamit und Düsen herstellen wollt. Seid allerdings vorsichtig, mit Dynamit könnt ihr nämlich ganze Gebäude auf einen Schlag zerstören, ihr solltet es also nicht in eurem Dorf ausprobieren.

Habt ihr eine bestimmte Kreation im Kopf, für die ihr die Düsen benötigt? Erzählt uns gerne in den Kommentaren, worum es sich dabei handelt.