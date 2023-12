LEGO Fortnite Tiere fangen und züchten - So kommt ihr an Eier, Wolle und Milch

Wir zeigen euch, wie ihr in LEGO Fortnite mit Hühnern, Schafen und Kühen umgeht.

Der neue Crafting- und Survival-Modus LEGO Fortnite steckt voller Möglichkeiten und versteckten Mechaniken. Um euer Dorf zu erweitern und es mit den stärksten Gegnern aufnehmen zu können, müsst ihr jede Menge Ressourcen finden, Höhlen erkunden, Items herstellen und Skelette plätten. Neben den NPCs gibt es mit den Tieren weitere, freundlich gesinnte Kreaturen in der Welt. Wir zeigen euch, wofür Hühner, Kühe und Schafe gut sind und wie ihr euch mit ihnen anfreunden könnt.

Welche Tiere gibt es in LEGO Fortnite?

Aktuell gibt es in LEGO Fortnite drei verschiedene Tier-Arten, die euch nicht angreifen. Kühe, Schafe und Hühner könnt ihr in jeder Welt finden. Meistens sind sie in kleinen Gruppen zu je drei oder vier Exemplaren unterwegs. Wenn ihr euch einem Tier nähert, könnt ihr es auf Knopfdruck streicheln. Dafür bekommt ihr dann eine von drei Ressourcen. Welche ihr bekommt, hängt von der jeweiligen Tierart ab:

Kühe: Milch

Milch Schafe: Wolle

Wolle Hühner: Eier

Eier und Milch könnt ihr direkt verzehren, um euren Hunger zu stillen und Gesundheit wiederherzustellen. Mit einem Grill oder einer Saftpresse verwandelt ihr sie in andere Lebensmittel, die mehr Gesundheit geben und euch länger sättigen. Wolle könnt ihr mit einem Spinnrad weiterverarbeiten. Jedes Tier gibt euch aber nur eine Ressource, danach müsst ihr eine gewisse Zeit warten.

Kann ich Tiere fangen und züchten?

Da die Ressourcen regelmäßig gebraucht werden, liegt es natürlich nah, eine kleine Tier-Farm anzulegen, wie es beispielsweise in Minecraft möglich ist. Dieses Feature ist in LEGO Fortnite aber bisher nicht enthalten.

Ihr könnt Tiere zwar an einen anderen Ort locken, in dem ihr Beeren, Mais oder Kürbisse fallen lasst und ihnen dort mit Zäunen ein Gehege bauen. Wenn ihr euch aber zu weit entfernt oder die Karte verlasst und neu betretet, spawnen sie an einer anderen Stelle neu. Auch das Züchten von neuen Exemplaren ist nicht möglich.

So könnt ihr Ressourcen farmen: Es gibt aber trotzdem einen kleinen Trick, mit dem ihr relativ einfach an eine große Menge Milch, Eier oder Wolle kommt. Sammelt dafür so viele Ranken wie möglich. Ihr erhaltet Ranken, wenn ihr Büsche kaputt haut oder Kürbisse erntet.

Lasst dann einen großen Stapel (20 bis 30) von den Ranken in der Nähe eines Tiers fallen. Nach kurzer Zeit erscheinen Fragezeichen über dem Kopf des Tiers und es läuft zu den Ranken, um diese zu verputzen. Daraufhin droppt eine größere Menge der jeweiligen Ressource.

Neben LEGO Fortnite wurden auch der Rennspiel-Modus Rocket Racing und das Rhythmus-Spiel Fortnite Festival mit Kapitel 5 des Free-2-Play-Hits hinzugefügt. Was euch im Festival-Modus erwartet, zeigt der Trailer:

0:30 Fortnite Festival: Auch der neue Guitar Hero-Modus ist jetzt im Spiel verfügbar

LEGO Fortnite steht noch am Anfang seiner Entwicklung und Epic hat schon bekannt gegeben, dass sie den Modus gerne längerfristig unterstützen möchten. Inhalte wie das Züchten und Fangen von Tieren könnten also durchaus durch spätere Updates noch ihren Weg ins Spiel finden, die Hoffnung bleibt also.