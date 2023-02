LEGO könnte langersehntes Zelda-Set herausbringen, aber fangt schon mal an zu sparen

Hobby-Tüftler*innen haben durch das LEGO Ideas-Programm die Chance, ihre eigenen Kreationen auf den Markt bringen. Doch LEGO kündigte bereits an, dass sämtliche eingereichten Bauwerke, die im Zusammenhang mit The Legend of Zelda stehen, kategorisch abgelehnt werden.

Viele haben gemunkelt, dass die Massenabsage damit zusammenhängt, dass LEGO an einem eigenen Set zum Zelda-Franchise baut. Ein User des Eurobicks-Forums ist nun durch Zufall auf ein mögliches LEGO-Set gestoßen, das es wirklich in die Ladenregale schaffen könnte.

LEGO-Set lässt uns Deku-Baum aus TLoZ nachbauen

Was ist das für ein Set? Wie User JeanGreyForever schreibt, könnte uns in Zukunft der Deku-Baum aus The Legend of Zelda erwarten. Der Baum kommt mit gleich zwei unterschiedlichen Stilen: Zum einen wird es einen Deku-Baum geben, wie wir ihn in Ocarina of Time vorfinden konnten. Der Baum soll keinen Eingang und grünes Blattwerk besitzen.

Der andere Baum ist aus Breath of the Wild und soll stattdessen pinke Blätter und kräftigere Wurzeln haben, die den Baum in die Luft heben. Dadurch bildet sich ein kleiner Eingang unter dem Deku-Baum. Sogar die Gesichter und die Farbe des Baumes variieren ein wenig:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Beide Bäume sollen unabhängig voneinander gebaut werden können, doch da es nur einen Sockel gibt, kann nur einer der beiden ausgestellt werden. Mittlerweile sind erste Bilder des Baums aufgetaucht, die zumindest den OoT-Deku-Baum zeigen.

Was gibt es noch? Neben dem Deku-Baum wird es drei Minifiguren sowie Navi geben. Eine der LEGO-Figuren ist Prinzessin Zelda aus BotW, die anderen beiden sind Link aus OoT und BotW. Außerdem ist eine kleine Figur von Maronus (Brickbuild und keine Minifigur) enthalten, dem wir in BotW die Krog-Samen liefern müssen.

Erst vor kurzem wurde ein weiteres Breath of the Wild-Set in das LEGO Ideas-Review gevotet, um vielleicht als echtes Set umgesetzt zu werden. Mit Blick auf den Deku-Baum erscheint das jetzt aber immer unwahrscheinlicher:

1 1 Mehr zum Thema Die Zelda Breath of the Wild-Zitadelle aus Lego sieht einfach fantastisch aus

Woher kommen die Gerüchte? Die Infos stammen von einer bezahlten Marktumfrage zu Sets, die sich noch in der Entwicklung befinden. LEGO befragte die Teilnehmenden, welchen Preis sie bereit wären, für bestimmte Sets zu zahlen. Da bereits mehrere Personen an der Umfrage teilgenommen haben und die Infos bestätigen, könnte das Gerücht also stimmen.

Die The Legend of Zelda-Reihe bekommt mit Tears of the Kingdom noch in diesem Jahr Zuwachs:

1:36 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Trailer bestätigt neuen Namen und Release

Deku-Baum könnte teurer Spaß werden

Was kostet der Deku-Baum? Das LEGO-Set, das 1.920 LEGO-Bausteine umfassen soll, rangiert in einem Bereich von 200 bis 325 US-Dollar. JeanGreyForever denkt, dass ein Preis von 250 US-Dollar wahrscheinlich sein könnte.

Zum Vergleich: Der LEGO-Langhals aus Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West besteht aus 1.222 Teilen und kostet 90 Euro in der aktuellen UVP. Vor allem die Tatsache, dass nur einer der beiden Deku-Bäume ausgestellt werden könnte, lässt den Preis sehr hoch erscheinen.

Doch freut euch nich zu früh: Es gibt bislang keine offizielle Ankündigung von LEGO. Es könnte sein, dass das Unternehmen das Set bis zum Release abändert oder die Entwicklung des Zelda-Sets sogar ganz einstampft, da sich das Set zurzeit noch in der Entwicklungsphase befindet. Sollte das Set doch noch erscheinen, können wir frühestens mit 2024 als möglichem Releasezeitraum rechnen.

Was haltet ihr vom LEGO-Deku-Baum? Welches Set hättet ihr euch zu The Legend of Zelda gewünscht?