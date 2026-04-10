Polizisten untersuchen verdächtige LKWs und es stellt sich raus: Darin befinden sich gestohlene LEGO-Sets im Wert von über 1.000.000 USD

Oder wie Kritiker*innen sagen würden: ein paar LEGO-Sets wurden gestohlen.

Jonas Herrmann
10.04.2026 | 17:35 Uhr

Zwei LKWs voller LEGO wurden sichergestellt. (Bild: Kern County Sheriffs Office) Zwei LKWs voller LEGO wurden sichergestellt. (Bild: Kern County Sheriff's Office)

LEGO-Sets werden seit Jahren teurer und gleichzeitig immer beliebter. In den USA wurden nun drei Männer verhaftet, weil sie mit gestohlenen Sets im Wert von 1 einer Million US-Dollar erwischt wurden.

LEGO-Heist von Polizei entdeckt

Wenn davon die Rede ist, dass ein großer Haufen Steine gestohlen wurde, denken die meisten vermutlich an Edelsteine und nicht an LEGO-Steine. Genau die wurden aber im großen Stil in den USA entwendet, als sie von Texas nach Kalifornien transportiert werden sollten.

Video starten 0:36 Wir haben den Golden Retriever Welpen von LEGO gebaut und zeigen euch seine Besonderheiten

Wie das Kern County Sheriff's Office kürzlich auf Facebook mitgeteilt hat, wurden verdächtige Fahrzeuge gemeldet. Als ein paar Deputies der Polizei dort eintrafen, konnten sie beobachten, wie zwei LKWs aus der Gegend flohen.

Die beiden Laster konnten bei Verkehrskontrollen wiedergefunden werden. Beim Durchsuchen stellte sich dann heraus, dass sich LEGO-Sets im Wert von knapp 1.000.000 US-Dollar darin befanden. Das entspricht ziemlich genau 1.000 Mal dem neuesten Todesstern-Set.

Drei Männer aus Kalifornien konnten in der Folge festgenommen werden. Zudem wurden bei weiteren Durchsuchungen der Gegend zwei Fracht-Trailer gefunden. Mit denen sollte die Ware von Texas nach Kalifornien transportiert werden.

Auf dem Weg haben die Männer die Trailer offenbar gestohlen, der Diebstahl war zuvor auch schon gemeldet worden. Die Männer sitzen nun in Haft. Ihnen wird der Besitz gestohlener Fahrzeuge, Frachtdiebstahl und Verschwörung vorgeworfen. Ob weitere Personen involviert waren, ist unklar.

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Die gestohlene Fracht und die Trailer wurden von den Beamten sichergestellt. Um welche LEGO-Sets es sich dabei gehandelt hat, wurde nicht verraten. Die Ware war auch noch komplett verpackt und auf mehreren Paletten verstaut.

Höchstwahrscheinlich hatten die Männer vor, die LEGO-Sets zu verkaufen, vielleicht gab es sogar schon Käufer*innen. Vielleicht wollten sie aber auch einfach ein riesiges Modell bauen und hatten nicht genug Geld für die dafür benötigten Steine. Glücklicherweise wurde wohl niemand verletzt.

Sammelt ihr selbst LEGO-Sets und welche Themenwelten sind euch dabei aktuell am liebsten?

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