Dragon Ball: Warum ist Yamchu so schwach? Das ist der Hauptgrund

So schwach ist Yamchu gar nicht. (© Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

Schon seit den Anfängen von Dragon Ball ist Yamchu ein wertvoller Verbündeter und Freund von Son Goku, obwohl er ursprünglich ein Wüstenbandit war. Er war sogar zeitweise mit Bulma in einer Beziehung.

Abgesehen davon ist Yamchu für seine Wolfstechnik bekannt, die er im Kampf einsetzt. Trotz seiner Technik gilt er in der Dragon Ball-Community als einer der schwächsten Kämpfer. Ob die Behauptung tatsächlich stimmt und woher die Annahme überhaupt kommt, folgt in den nächsten Abschnitten.

Update am 8. März 2026: Wir haben den Artikel inhaltlich angepasst.

Dragon Ball: Yamchu ist nur im Vergleich ein schwacher Kämpfer

Wieso wirkt Yamchu so schwach? Der Hauptgrund, wieso Yamchu so schwach wirkt, ist der Vergleich mit seinen Freunden. Fast alle der Z-Kämpfer haben außerirdische Gene in sich, Yamchu ist hingegen ein reiner Mensch. Selbst Tenshinhan hat außerirdische Gene in sich.

Die meisten seiner Freunde sind Saiyajins, die natürlicherweise ein kriegerisches Volk sind. Verglichen mit ihrer Kampfstärke zieht Yamchu den Kürzeren. Auch Piccolo und C18 sind keine reinen Menschen.

Das zeigt sich besonders im Turnier der Kraft in Dragon Ball Super, wie außergewöhnlich die Freundesgruppe von Son Goku ist. Hier nochmal der Trailer zur verbesserten Version von Dragon Ball Super, die zukünftig ansteht:

2:38 In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je

Einer der unnötigsten Tode in Dragon Ball geht jedenfalls auf das Konto von Yamchu. Er wollte Krillin vor den Pflanzenmännern beschützen und besiegte die meisten auch mühelos. Doch dabei übersah er einen seiner Angreifer, der sich direkt an Yamchu klammerte und sich in die Luft sprengt. Seine Todespose wurde dadurch zum Jahre langen Meme in der Community – trotz der ursprünglichen tragischen Situation:

Da die Gegner in Dragon Ball Z immer stärker werden und aus unterschiedlichen Bereichen der Erde, der Galaxie und sogar Dimensionen und Zeitlinien kommen, reicht Yamchus Stärken irgendwann leider nicht mehr aus.

Immerhin ist er nur ein Mensch und als solcher stoßt auch er irgendwann an seine Grenzen. Deshalb taucht er immer seltener in wichtigen Kämpfen auf und ist nur noch zu sehen, wenn er im Jenseits landet.

Ein weiterer Grund, wieso Yamchu so schwach wirkt, ist der Baseball-Sport. Yamchu entwickelt im Laufe des Animes eine Liebe für den Ballsport und vernachlässigt deshalb sein Kampfkunst-Training – vergleichbar mit Son Gohans Liebe zur Bildung und Abneigung zum Kampf.

Nur, dass Gohan als Halb-Saiyajin geboren wurde und daher immer wieder bei seinen Körper über seine Grenzen hinauswachsen kann.

Yamchu ist also keineswegs schwach. Unter den Menschen ist Yamchu einer der stärksten Kämpfer. Chaozu, der kleine Begleiter von Tenshinhan, kann beispielsweise nicht mit Yamchus Kampfstärke nicht mithalten.

In Dragon Ball Super zeigt sich sogar, dass Yamchu im Hintergrund weiter hart an sich gearbeitet hat. Er verteidigt die Erde gegen eine neue Bedrohung und erklärt, dass er zu den drei stärksten menschlichen Kämpfern gehöre.

Im Super Dragon Ball Heroes-Anime schafft Yamchu es sogar, Vidro vor Hit zu beschützen. Das bringt ihm die unsterbliche Liebe der Kämpferin ein. Es könnte also sein, dass wir in Zukunft noch weitere Szenen mit Yamchu sehen werden. Allerdings wird er immer hinter den Saiyajins zurückbleiben und ihnen wohl nicht mehr den großen Auftritt stehlen können.

Wie ist eure Meinung zu Yamchus Rolle in Dragon Ball und welcher Charakter ist für euch der schwächste Kämpfer der Geschichte?