Pokemon Feuerrot & Blattgrün: Schon seit 30 Jahren gibt es einen nutzlosen Fleck auf der Karte von Kanto und Fans wundern sich bis heute, warum er existiert

Ein unscheinbarer Fleck auf der Karte von Kanto sorgt noch heute für Diskussionen unter Fans der ersten Generation.

Stephan Zielke
08.03.2026 | 06:45 Uhr

Diese Stelle macht gar keinen Sinn, oder? Diese Stelle macht gar keinen Sinn, oder?

Selbst nach Jahrzehnten entdecken Fans noch kleine Eigenheiten in alten Pokémon-Spielen. Manchmal sind es versteckte Items oder seltene Begegnungen. Ein Ort bleibt Fans aber auch nach Jahrzehnten immer noch ein Rätsel.

Ein Fleck auf der Karte ohne Zweck

Genau darüber diskutieren Spieler aktuell wieder im Subreddit r/pokemon.

Der Reddit-User mr-bonsai- erinnert an eine merkwürdige Stelle auf Route 22 in Kanto. Dort führt ein kleiner Weg in eine Art Sackgasse, die auf den ersten Blick aussieht, als müsste dort etwas versteckt sein.

Doch wer die Stelle untersucht, findet… nichts.

"Dieser Eingang erfüllt überhaupt keinen Zweck. Kein Gras, keine Items, keine versteckten Items – gar nichts."

Für den Spieler ist es einer der wenigen Orte in den klassischen Pokémon-Spielen der ersten Generation, der scheinbar keinerlei Funktion erfüllt.

Community reagiert mit Humor

In den Kommentaren reagierten viele Fans zunächst mit Humor auf die Frage. Einige behaupteten scherzhaft, dass sich dort Trainer zum Rauchen oder Küssen treffen würden.

Andere meinten natürlich, dass dort Mew versteckt sei – eine Anspielung auf die vielen Mythen rund um das legendäre Pokémon aus den Anfangsjahren der Reihe.

Alles natürlich Quatsch. Aber mit solchen Antworten muss man immer rechnen.

Warum es den Ort vermutlich wirklich gibt

Neben den Witzen gab es auch eine deutlich plausiblere Theorie. Einige Spieler vermuten, dass die Stelle ursprünglich Teil eines größeren Kartenbereichs gewesen sein könnte.

Pokémon Wind und Welle: Welchen Starter werdet ihr wählen - Braubel, Pomfifi oder Gekkua?
von Samara Summer
Pokémon Pokopia - Alle Wunderinseln und Plüschis: So funktioniert das Reisen mit Driftlon
von Maximilian Franke

Frühe Versionen der Pokémon-Spiele sollen laut Entwicklern deutlich umfangreicher geplant gewesen sein. Aufgrund der begrenzten Speicherkapazität der Game-Boy-Cartridges mussten jedoch viele Ideen gestrichen werden.

Möglicherweise war der Weg auf Route 22 einmal als Verbindung zu einem anderen Gebiet gedacht, etwa zum Vertania-Wald. Am Ende blieb lediglich ein kleiner Kartenrest übrig.

Bestätigt wurde diese Theorie allerdings nie. Deshalb bleibt die unscheinbare Ecke von Kanto auch nach fast 30 Jahren eines der kleinen ungelösten Rätsel der Pokémon-Welt.

Habt ihr beim Spielen der alten Pokémon-Teile auch Orte entdeckt, die sich irgendwie seltsam oder unvollständig anfühlen?

