Heute moderiert Sonja Zietlow das Dschungelcamp, aber vor über 30 Jahren zockte sie im Fernsehen ein Videospiel mit uns

Kennt ihr noch dieses wunderbare Spiel aus den 90ern?

Die 1990er waren ein ganz spezielles Jahrzehnt. Wenn wir uns nicht gerade eine Folge Friends oder Alf reingezogen, auf der Kinoleinwand Jurassic Park oder Forrest Gump bewundert oder zu den Klängen von Mr. Presidents Coco Jamboo getanzt haben, gab es auch eine ganze Menge zu spielen.

Mit Games wie Half-Life, Baldur's Gate oder The Secret of Monkey Island wurden etwa Fundamente für auch heute noch überaus beliebte Franchises gelegt. Mit The Legend of Zelda: Ocarina of Time und Final Fantasy 7 erschienen dagegen zwei Serienteile, die für viele die besten ihrer jeweiligen Reihen sind.

Das Spiel, was wir heute suchen, ist jedoch ein ganz anderes und wir sind schon gespannt, ob ihr es kennt oder sogar selbst gespielt habt. Um welchen Titel es geht, verraten wir natürlich erst ganz zum Schluss. Wenn euch das verpixelte Bild und die Headline aber noch im Dunkeln tappen lassen, haben wir noch ein paar Hinweise für euch.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de

Steuerung über die Zahlentasten des Telefons

Das Spiel, dessen Name nicht genannt werden darf, erblickte 1994 als erstes von 53 Geschwistern das Licht der Welt. Ja, ihr habt richtig gelesen – bis 2014 wurden 52 weitere (wenn auch in der Regel sehr kleine) Spiele zum Franchise veröffentlich. Diese verkauften sich insgesamt über 9 Millionen mal.

Populär wurde der Titel in erster Linie aber nicht etwa über herkömmliche Werbung und die lobenden Worte begeisterte Spieler*innen, sondern über die interaktive TV-Show, für die das Spiel ursprünglich entwickelt wurde.

Im deutschen Fernsehen wurde die Sendung von Sonja Zietlow moderiert, die später ihre eigene Talk-Show bekam und den meisten von euch heutzutage wahrscheinlich als Host des Dschungelcamps bekannt ist.

Während der Sendung, die übrigens auch nach unserem gesuchten Spiel benannt war, konnten wir dann anrufen und mit etwas Glück eine Runde zocken. Das Kuriose daran: Gesteuert haben wir die Spielfigur über die Tasten unseres Telefons. Mit 4 konnten wir unsere Spielfigur etwa nach links bewegen, mit 6 ging es stattdessen nach rechts. Die durch die Technik bedingte Verzögerung machte das ganze sogar richtig knifflig.

Spielerisch erinnert uns das Ganze heute ein wenig an Crash Bandicoot, denn wie beim Naughty Dog-Klassiker bewegen wir uns in einem recht linearen Level immer gerade aus, weichen Hindernissen und Gefahren aus und sammeln dabei kleine Goldsäcke – mit dem Unterschied, dass wir im gesuchten Spiel nicht anhalten können. Ein noch besserer Vergleich ist daher das bekannte Mobile-Spiel Temple-Run.

Das Ziel des Spiel war es, bis zur Höhle der fiesen Hexana vorzudringen, um dort die eigene Familie zu befreien. Auf dem Weg dorthin gab es verschiedene Level, wie etwa eine Lorenfahrt durch dunkle Tunnel oder Sprungeinlagen auf im Wasser treibenden Baumstämmen.

In der Sendung bestand der eigentliche Ansporn aber darin, möglichst viele Goldsäcke einzusammeln, denn die wurden nach dem dritten Ableben der Spielfigur aufsummiert und in Preise umgewandelt.

Zu gewinnen gab es dabei auch eine Spieleversion für Zuhause. Die gab es für den Amiga und für den PC – damals noch auf gleich mehreren Disketten. Später folgten dann noch Spiele für den Gameboy, die Playstation und Mobile.

Mehr "Kennt ihr noch?" gibt es übrigens hier:

Wisst ihr, um welchen Titel es geht? Wenn nicht, verraten wir euch jetzt, dass es um den Troll und das gleichnamige Spiel HUGO geht. Wir haben sogar noch eine alte Folge der Sendung für euch rausgesucht, damit ihr euch eine große Portion Nostalgie abholen könnt:

Uns hat Hugo damals total begeistert und ausnahmslos alle in der Redaktion haben sich mit Herzchen in den Augen an den kleinen Troll zurück erinnert. Wir hoffen, wir konnten euch damit eine schöne Erinnerung bescheren und allen anderen etwas über ein wirklich tolles Spiel der 90er nahebringen.

Habt ihr das Spiel erraten und wie schnell war euch klar, dass es sich um Hugo handelt? Habt ihr vielleicht sogar selbst versucht, live in der Sendung zu spielen oder gehört ihr sogar zu den Glücklichen, die durchgekommen sind? Verratet es uns in den Kommentaren!