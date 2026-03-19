LEGO-Glückspilz hat vor 24 Jahren große und super seltene Harry Potter-Statue bei einem Spielzeugladen gewonnen - wird aktuell für 1600 Dollar angeboten

Ein Fan zeigt eine rund 35 große LEGO Harry Potter-Statue, die es nur bei einem Toys 'R' Us Gewinnspiel 2002 gab. Was die tatsächlich wert ist, ist gar nicht so leicht zu sagen.

Samara Summer
19.03.2026 | 19:34 Uhr

So sieht das Sammlerstück aus. So sieht das Sammlerstück aus.

Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich beneide die Glückspilze immer ein wenig, die tatsächlich auch mal bei Gewinnspielen etwas abstauben. Bei mir will das nie so recht klappen. Während manche Preise aber ohnehin mit den Jahren ordentlich an Wert verlieren, ist das bei seltenen Sammlerstücken gerade umgekehrt. So hat ein Reddit-User dank eines Toys 'R' Us-Gewinnspiels jetzt einen echten kleinen Schatz zu Hause.

Dieser rund 35 cm große Zauberer ist eine echte Rarität

Im Jahr 2002 war die Harry Potter-Buchreihe noch gar nicht beendet. Fans warteten gerade erst auf den fünften Band, der im folgenden Jahr erschien. Reddit-User The_Kokiri_Kid machte aber in der Zwischenzeit einen richtig guten Fang. Bei einem Gewinnspiel der Ladenkette Toys 'R' Us staubte die Person ein schickes Display mit einer rund 35 cm großen Harry Potter-Statue ab.

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Auf die Box wurde offensichtlich sogar der Name des Users geschrieben, unter die Zeile "and the winner is" (und der Gewinner ist). Diesen hat der User allerdings für den Post geschwärzt. Im Beitrag fragt The_Kokiri_Kid, ob irgendjemand wisse, wie selten oder wertvoll der Zauberschüler heute ist. Aber genau das ist in einem solchen Fall immer ziemlich schwierig genau zu bestimmen.

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Bei derart seltenen Sammlerstücken gibt es meist nur wenig Vergleichswerte und auch häufig keine Einträge auf den gängigen Preis-Check-Seiten. Das 2002er Harry Potter Display wird bei eBay aktuell für 1.600 US-Dollar (entspricht in etwa knapp 1.400 Euro) angeboten. Da bisher aber noch keine Gebote abgegeben wurden, können wir nicht so einfach von einem tatsächlichen Wert sprechen.

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In den Kommentaren zum Beitrag von The_Kokiri_Kid und auch unter einem weiteren Reddit-Beitrag zum selben Thema geben Personen unterschiedliche Schätzungen ab, beziehungsweise erinnern sich an entdeckte Angebote oder verkaufte Artikel. Hier werden Preise von 375 bis 600 US-Dollar genannt. Aber auch das ist ziemlich relativ, weil es eben keinen fest etablierten gängigen Preis gibt.

In jedem Fall ist sicher, dass der Glückspilz ein extrem rares Stück besitzt, dessen Wert definitiv mindestens im dreistelligen Bereich liegt. Wer natürlich noch mehr Glück hat und an einen Käufer oder eine Käuferin gerät, die genau das Stück unbedingt wollen, kann vielleicht auch mal noch mehr rausschlagen.

Eine ganz andere Frage ist, wie cool die Figur eigentlich überhaupt ist, mal ganz losgelöst von ihrer Seltenheit. Was denkt ihr?

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