LEGO stellt neues, zuckersüßes Otter-Set vor und entfacht in der Community heftige Diskussionen, ob der Ideas-Entwurf nicht besser war

Das LEGO-Set zeigt eine Ottermama mit ihrem Baby.

Bei LEGO Ideas können Baustein-Fans ihre eigenen Kreationen teilen und manche davon werden später tatsächlich zu echten Sets. Ein neu angekündigtes Modell ist extrem süß und cool, kommt aber nicht bei allen Fans gut an.

LEGO stellt neues Otter-Set vor

Wer schon immer davon geträumt hat, eigene LEGO-Sets zu entwerfen, die dann auch tatsächlich vom dänischen Spielzeughersteller produziert und verkauft werden, kann sein Glück bei LEGO Ideas versuchen. Dort können Fans eigene Kreationen einreichen und über andere abstimmen.

Besonders cool: Entwürfe, die mindestens 10.000 Unterstützer*innen gesammelt haben, werden regelmäßig von LEGO bewertet und teilweise in offizielle Sets verwandelt. 2024 wurde etwa das von "HisBrickMaterials" eingereichte Modell "Floating Sea Otter" ausgewählt.

Das Modell zeigt einen Otter, der auf dem Rücken liegend im Wasser treibt. Nun hat LEGO das dazu passende Set offiziell angekündigt und die überarbeitete Version vorgestellt. Das Designteam hat dabei offenbar den Niedlichkeitsregler voll aufgedreht.

Das Modell zeigt nämlich nicht länger "nur" einen Otter, sondern gleich zwei. Auf dem Bauch der im Wasser treibenden Ottermama liegt nämlich ein schlafendes Otterbaby. Zudem gibt es ein paar zusätzliche Pflanzen rund um die beiden Tiere.

Wer will, kann die Ottermama aber auch ohne Baby ausstellen, wodurch das Modell wieder stärker an die Vorlage erinnert.

Das Set besteht aus insgesamt 1234 Teilen, ist 8 cm hoch, 30 cm breit und 19 cm tief und erscheint am 1. März 2026. Das Modell kann ab sofort für 109,99 Euro im Online-Shop von LEGO vorbestellt werden. Hier ein Vergleich der beiden Designs:

Das Design von LEGO Das Design von HisBrickMaterials

Auf Reddit wird das vorgestellte Set kontrovers diskutiert. Einige User sind der Meinung, dass der ursprüngliche Entwurf deutlich besser erkennbar war und einen markanteren und sympathischeren Stil hatte. Tatsächlich ist es auf den ersten Blick nicht so einfach, die beiden Otter zu erkennen.

Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele User, die das neu angekündigte und offizielle Set schöner finden und das Baby auf dem Bauch direkt erkannt haben. Rein vom Stil her passt das Design auch besser zu ähnlichen Tier-Modellen von LEGO wie dem Eisvogel.

Aber jetzt seid ihr gefragt: Welche Version gefällt euch besser? Und werdet ihr euch die beiden Otter kaufen?