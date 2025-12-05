"Wieso bekommen wir nie solche Animationen für unsere Serien?" Naruto-Fans sind begeistert von der neuesten offiziellen Animation von Naruto und Sasuke in einer Cyberpunk-Stadt

Naruto und Sasuke bestreiten die epischsten Kämpfe des gesamten Animes. Ihr Teamwork kann sich zeigen lassen.

Die Timeline von Naruto ist verwirrend: Einerseits sehen wir die Ninjas in altertümlichen Gebäuden, die an das feudale Japan erinnern, und andererseits liegen irgendwann plötzlich Fernsehgeräte in den Zimmern herum. Eines ist aber klar: Naruto und Co. begeben sich nie in die ferne Zukunft. Deswegen zeigt ein offizieller Trailer zu einem Mobile Game völlig neue Einblicke, die die Fan-Gemeinschaft begeistern – und etwas eifersüchtig machen.

Trailer zeigt Naruto und Sasuke in Cyberpunk-Setting

Das chinesische Mobile Game Naruto Mobile feiert bald seinen zehnten Geburtstag. Zur Feier beglücken die Entwickler*innen die Community mit einem eindrücklichen Trailer, der Naruto und Sasuke beim Kampf gegen ein Monster in einer Cyberpunk-Stadt zeigt. Schaut selbst:

Trailer zeigt Naruto und Sasuke bei epischem Kampf in einer Cyberpunk-Stadt - bei uns gibt's das zugehörige Spiel leider nicht

Das Teamwork der beiden Ninjas sieht beeindruckend aus, genauso wie die futuristische Stadt, die während der Schlacht als Kollateralschaden in Schutt und Asche gelegt wird. Als ein X-User mit dem Namen Storm Master den Trailer über die Social-Media-Plattform teilt, schließen sich viele Fans der Meinung an. Einige werden sogar ein wenig neidisch, denn wir lesen unter anderem die Frage: „Wieso bekommen wir nie solche Animationen für unsere Serien?“

Die Leute fragen sich aber auch, was denn dieses Naruto Mobile überhaupt ist, was einen solch coolen Trailer hervorbringt. Wenn ihr wie die besagten User noch nie davon gehört habt, ist das kein Wunder, denn bei uns ist das Spiel nie erschienen.

Das ist Naruto Mobile

Bei Naruto Mobile handelt es sich um ein Handyspiel, das 2016 ausschließlich in China erschienen ist. Es wurde von Morefun Studios entwickelt, das der Tencent-Gruppe angehört, und ist bis heute eines der kommerziell erfolgreichsten Spiele des Unternehmens im Land.

Naruto Mobile ist ein Prügelspiel, das sich als Sidescroller zockt. Im Fokus stehen die Kämpfe gegen andere Spieler*innen und – wie der Trailer schon vermuten lässt – ein beeindruckendes visuelles Erlebnis, sei dies nun durch die schicke Grafik oder bombastische Effekte gewährleistet. Außerdem sind auch Gacha-Elemente zum Erlangen verschiedener Charaktere darin enthalten, genauso wie tägliche und monatliche Spielbelohnungen.

Im Trailer hört ihr die originalen Synchronstimmen von Naruto und Sasuke, weil die japanische Synchro beibehalten wurde. Ansonsten ist Naruto Mobile auf Mandarin.

Wie einige Personen in den Kommentaren bemerken, wird Naruto Mobile voraussichtlich nie weltweit erscheinen. Das stimmt vor allem die Naruto-Fans traurig, die von der Animation begeistert sind. Wie seht ihr das?

An der Stelle sind wir besonders auf die Meinung der GamePro-Community gespannt: Was haltet ihr von dem Trailer und was wünscht ihr euch für die Zukunft des Naruto-Franchises?