One Piece-Leaks zu Kapitel 1168 deuten an, dass Loki in der Lage ist, die eigentlich unsterblichen Fünf Weisen zu töten

Myki Trieu
05.12.2025 | 05:16 Uhr

Kaum ist die God Valley-Rückblende im One Piece-Manga beendet, da wirft Eiichiro Oda uns schon in die nächste Flashback-Phase – diesmal wieder rund um König Harald. Mit den Leaks zu Kapitel 1168 scheint Oda ein extrem wichtiges Detail über den verfluchten Prinzen von Elban, Loki, hervorzuheben: Loki gehört womöglich zu den wenigen Figuren in der gesamten One Piece-Geschichte, die die unsterblichen Fünf Weisen und göttlichen Ritter töten können.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zum kommenden Kapitel 1168 von One Piece und dem Elban-Arc.

Ein weiterer Unsterblicher und göttlicher Ritter in Kapitel 1168

Natürlich gibt es wie fast jede Woche auch dieses Mal Leaks zum kommenden Manga-Kapitel 1168 von One Piece. Nach den Ereignissen auf God Valley und Rocks D. Xebecs Tod konzentriert sich Eiichiro Oda mit Kapitel 1167 und daher auch 1168 wieder auf die Geschichte rund um König Harald, Hajrudin und Loki.

Laut den Insidern und X-Usern Pewpiece und WorstGenHQ traf sich König Harald nicht nur direkt mit dem Antagonisten Imu persönlich, sondern schloss auch den Tiefseevertrag mit ihm ab.

Der Tiefseevertrag verleiht König Harald dabei unglaubliche Stärke und soll ihn zusätzlich auch noch unsterblich machen – laut Imus Aussage im Kapitel. Durch den neuen Vertrag mit Imu stieg König Harald auch zum Rang eines göttlichen Ritters auf.

Ob Loki wirklich König Harald umgebracht hat oder Eiichiro Oda in den nächsten Kapiteln von One Piece noch weitere Plottwists präsentieren wird, bleibt noch unklar.

Eines ist jedoch sicher: Sollte Loki wirklich seinen eigenen Vater, der vermutlich von Imu kontrolliert wurde, getötet haben, gehört er zu den wenigen Figuren, die den Fünf Weisen und den Mitgliedern des göttlichen Ritterordens wirklich lebensbedrohlichen Schaden zufügen können.

Es ist also nicht überraschend, dass der göttliche Ritterorden ihn für ihre Ränge rekrutieren wollte und er sie deshalb so sehr verachtet. Aber wie seht ihr das Ganze?

Glaubt ihr, dass Loki seinen Vater getötet hat und wie ist eure Meinung zu König Haralds Entscheidungen und Taten gegenüber der Weltregierung?

