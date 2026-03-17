LEGO-Fan findet altes Harry Potter-Set und entdeckt in der Anleitung eine blutige Zahl auf Seite 33, aber niemand weiß warum

Auf der Seite 33 wird eine besondere Seitenzahl genutzt. (Bild: Flat_Lie_4481 auf Reddit)

Harry Potter gehört mittlerweile fest zu den Themenwelten von LEGO. Die ersten Sets zum beliebten Fantasy-Universum gab es schon im Jahr 2001. In den Anleitungen gab es damals mysteriöse Hinweise, die bis heute ungelöst sind.

Besondere Zahlen geben Rätsel auf

Das allererste Set aus der Harry Potter-Themenwelt war das Set "4701 Der Sprechende Hut", das 2001 erschien und aus gerade mal 48 Teilen bestand. Im selben Jahr wurde auch mit dem Set "4709 Hogwarts" das erste LEGO-Modell der Schule für Hexerei und Zauberei veröffentlicht.

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Das Schloss bestand aus 834 Teilen und kam mit neun Minifiguren und acht Tieren. Und mit einem mysteriösen Detail in der Anleitung. Auf Reddit hat der User "Flat_Lie_4481" kürzlich ein Bild von ebenjener Anleitung gepostet.

Aus irgendeinem Grund unterscheidet sich die Seitenzahl auf der Seite 33 von allen anderen. Es sieht nämlich so aus, als hätte sie jemand in einer Blutlache gemalt. Den Post und das Bild findet ihr hier:

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Eine offizielle Erklärung gibt es dafür nicht. Einige User haben aber Ideen, worum es sich handeln könnte. Nach seinem Quidditch-Unfall (und der "Hilfe" von Gilderoy Lockhart) müssen in Harrys Arm laut Madam Pomfrey genau 33 Knochen nachwachsen.

Ein anderer User weist darauf hin, dass hinter der Zahl ein Geist zu sehen ist. Dabei könnte es sich um den Blutigen Baron handeln, was die "blutigen" Zahlen erklären würde. Die 33 ist zudem ganz generell eine "magische" Zahl.

Spanend ist allerdings, dass es ähnliche Zahlen auch in anderen LEGO-Anleitungen von Harry Potter-Sets aus dieser Zeit gibt. Der User "AloyAlphaprime2074" postet etwa ein Bild in die Kommentare, auf dem auch besondere Versionen der Zahlen sechs, acht, 13 und 25 zu sehen sind:

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Eine Erklärung für die Zahlen kann aber auch dieser User nicht liefern. Möglicherweise handelt es sich auch einfach um eine Art "Easter Egg", das die magische Welt von Harry Potter einfangen und die Anleitungen weniger eintönig gestalten soll.

Was denkt ihr, wofür die besonderen Nummern stehen könnten?